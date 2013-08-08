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В Заречном и Тюменском почти готовы новые школы

8 августа 2013, 09:36
Строительство школ и детских садов в Тюмени за последний год значительно продвинулось в объемах. В проблемных микрорайонах в сентябре откроются новые образовательные учреждения.

Об этом сказал в рамках пресс-тура начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов, говоря о комплексной застройке.

«Не хочу сказать, что мы идем в ногу с застройщиками, но мы стараемся наверстывать упущенное, - отметил он. - Например, здесь, - сказал Сергей Викторович о жилом районе «Семейный», возводимый «АИЖК по Тюменской области», - за счет средств инвестора почти достроен детский садик на 180 мест и буквально в ста метрах завершается строительство школы на 1100 мест. В «Малахово» недавно было открытие детского сада, в Заречном микрорайоне завершается строительство школы и ведется строительство детского сада, в Восточном микрорайоне строится детсад».

Глава ГУСа добавил, что с застройщиками ведется работа по поводу строительства ими не только квадратных метров жилья, но и объектов образования и здравоохранения.

#Новости#Усть-Тегусское месторождение#Сергей шустов#Детские сады#Спортшкола#Социальные объекты#Застройщики#Недвижимость#Женя#Общество
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