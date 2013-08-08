В Заречном и Тюменском почти готовы новые школы

Об этом сказал в рамках пресс-тура начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов, говоря о комплексной застройке.
«Не хочу сказать, что мы идем в ногу с застройщиками, но мы стараемся наверстывать упущенное, - отметил он. - Например, здесь, - сказал Сергей Викторович о жилом районе «Семейный», возводимый «АИЖК по Тюменской области», - за счет средств инвестора почти достроен детский садик на 180 мест и буквально в ста метрах завершается строительство школы на 1100 мест. В «Малахово» недавно было открытие детского сада, в Заречном микрорайоне завершается строительство школы и ведется строительство детского сада, в Восточном микрорайоне строится детсад».
Глава ГУСа добавил, что с застройщиками ведется работа по поводу строительства ими не только квадратных метров жилья, но и объектов образования и здравоохранения.