В «Фаворите» научат плести браслеты Шамбала

Бесплатные мастер-классы по изготовлению браслетов Шамбала пройдут в торгово-развлекательном центре «Фаворит» 10 и 11 августа. Они организованы совместно с магазином «Мон Кулон».
Браслеты Шамбала — это стильные выразительные вещи, олицетворяющие изысканность и красоту самых восхитительных украшений, также эти аксессуары несут в себе некоторый сакральный смысл.
С давних времен считается, что удивительный браслет Шамбала будет ограждать человека от нехорошего воздействия окружающего мира, а также приносить чувство внутреннего уюта и душевного спокойствия.
Браслеты Шамбала делаются из разных материалов, но предназначение у них одно — успокоить человека, придать ему уверенность, защитить. Конечно же, браслет служит украшением своего обладателя, говорит о его романтическом характере, способствует его самовыражению, говорят организаторы мастер-класса.
Запись на бесплатный мастер-класс проходит в группе «Malloko» ВКонтакте или по телефону (3452) 383–505. Необходимо указать фамилию, имя, возраст, телефон участника, удобную дату мастер-класса.
Продолжительность занятия — 2 часа. Все материалы предоставляются организатором. Время проведения: 10 августа и 11 августа — с 13.00. Количество мест в группе ограниченно