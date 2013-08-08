nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В «Фаворите» научат плести браслеты Шамбала

8 августа 2013, 16:43
Бесплатные мастер-классы по изготовлению браслетов Шамбала пройдут в торгово-развлекательном центре «Фаворит» 10 и 11 августа. Они организованы совместно с магазином «Мон Кулон».
Сюжет
Тюмень

Бесплатные мастер-классы по изготовлению браслетов Шамбала пройдут в торгово-развлекательном центре «Фаворит» 10 и 11 августа. Они организованы совместно с магазином «Мон Кулон».

Браслеты Шамбала — это стильные выразительные вещи, олицетворяющие изысканность и красоту самых восхитительных украшений, также эти аксессуары несут в себе некоторый сакральный смысл.

С давних времен считается, что удивительный браслет Шамбала будет ограждать человека от нехорошего воздействия окружающего мира, а также приносить чувство внутреннего уюта и душевного спокойствия.

Браслеты Шамбала делаются из разных материалов, но предназначение у них одно — успокоить человека, придать ему уверенность, защитить. Конечно же, браслет служит украшением своего обладателя, говорит о его романтическом характере, способствует его самовыражению, говорят организаторы мастер-класса.

Запись на бесплатный мастер-класс проходит в группе «Malloko» ВКонтакте или по телефону (3452) 383–505. Необходимо указать фамилию, имя, возраст, телефон участника, удобную дату мастер-класса.

Продолжительность занятия — 2 часа. Все материалы предоставляются организатором. Время проведения: 10 августа и 11 августа — с 13.00. Количество мест в группе ограниченно

#Новости#ТРЦ Фаворит#Тюмень#Мастер-класс#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25