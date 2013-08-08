В «Фаворите» научат плести браслеты Шамбала

Браслеты Шамбала делаются из разных материалов, но предназначение у них одно — успокоить человека, придать ему уверенность, защитить. Конечно же, браслет служит украшением своего обладателя, говорит о его романтическом характере, способствует его самовыражению, говорят организаторы мастер-класса.