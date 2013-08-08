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В частном секторе снова горел дом

8 августа 2013, 17:56
В частном секторе Тюмени произошел очередной пожар. На улице Даргомыжского у дома загорелась крыша. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Сюжет
Тюмень

«Живу в 146 доме по Щербакова. Наблюдаю пожар. Вроде, в частном доме у „АтлантАвто“.

Есть подробности?», — написал на форуме портала Nashgorod.ru пользователь Vindiesel.

Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Сообщение о пожаре в доме № 40 по улице Даргомыжского поступило в службу «01» в 16.30. У дома площадью порядка 250 квадратных метров загорелась крыша. Тушением пожара занимались 27 сотрудников МЧС и 8 единиц специальной техники. Из зоны горения было эвакуировано два газовых баллона.

В результате пожара крыша дома повреждена на площади 70 квадратных метров. К счастью, никто не погиб и не пострадал. Эвакуация людей не потребовалась. Причину пожара и причиненный им ущерб предстоит выяснить дознавателям.

#Новости#Пожары#Тюмень#Таня#Общество
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