В частном секторе снова горел дом

«Живу в 146 доме по Щербакова. Наблюдаю пожар. Вроде, в частном доме у „АтлантАвто“.
Есть подробности?», — написал на форуме портала Nashgorod.ru пользователь Vindiesel.
Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Сообщение о пожаре в доме № 40 по улице Даргомыжского поступило в службу «01» в 16.30. У дома площадью порядка 250 квадратных метров загорелась крыша. Тушением пожара занимались 27 сотрудников МЧС и 8 единиц специальной техники. Из зоны горения было эвакуировано два газовых баллона.
В результате пожара крыша дома повреждена на площади 70 квадратных метров. К счастью, никто не погиб и не пострадал. Эвакуация людей не потребовалась. Причину пожара и причиненный им ущерб предстоит выяснить дознавателям.