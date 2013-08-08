В частном секторе снова горел дом

Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Сообщение о пожаре в доме № 40 по улице Даргомыжского поступило в службу «01» в 16.30. У дома площадью порядка 250 квадратных метров загорелась крыша. Тушением пожара занимались 27 сотрудников МЧС и 8 единиц специальной техники. Из зоны горения было эвакуировано два газовых баллона.