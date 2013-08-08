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«Тюменьгортранс» подскажет расстояние до автобуса

8 августа 2013, 09:45
Мобильное приложение «Тюмень. Транспорт» для Android обновлено. Теперь пользователи приложения могут быстро переходить к нужным маршрутам и остановкам, добавляя их в «Избранное».
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Тюмень

Мобильное приложение «Тюмень. Транспорт» для Android обновлено. Теперь пользователи приложения могут быстро переходить к нужным маршрутам и остановкам, добавляя их в «Избранное».

Как сообщают в пресс-службе «Тюменьгортранса», система прогнозирования прибытия транспорта стала информативней: кроме прогноза времени прибытия в ней можно увидеть фактическое расстояние автобусов до остановки, а также их государственные номера.

«После официального релиза приложения мы получили множество отзывов от пользователей и в обновлении постарались учесть почти все их пожелания. Помимо нескольких важных нововведений были исправлены ошибки в работе приложения, оно получило более простой, свежий интерфейс, управление стало понятнее», — говорит заместитель директора МКУ «Тюменьгортранс» по информационным технологиям Илья Яблоков.

Отметим, что следующие обновления сделают доступным звонок на горячую линию 8-800-300-1924 прямо из приложения, кроме того, появится виджет для быстрого доступа к информации.

На сегодняшний день бесплатное приложение «Тюмень. Транспорт» активно используют около 1500 человек. Скачать его можно в Google Play Market.

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