«Тюменьгортранс» подскажет расстояние до автобуса

«После официального релиза приложения мы получили множество отзывов от пользователей и в обновлении постарались учесть почти все их пожелания. Помимо нескольких важных нововведений были исправлены ошибки в работе приложения, оно получило более простой, свежий интерфейс, управление стало понятнее», — говорит заместитель директора МКУ «Тюменьгортранс» по информационным технологиям Илья Яблоков.