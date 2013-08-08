«Только синь сосет глаза»: в Тюмени откроется «синяя» выставка

На выставке «Синий только синий» тюменцам предстоит увидеть все оттенки воды, моря и неба: ультрамарин, бирюзу, индиго и берлинскую лазурь, сообщает информационно-аналитический отдел «Тюменского городского многопрофильного центра».
Более 20 мастеров, работающих в разных направлениях и стилях, объединит только одно — цвет. На выставке будут представлены более 20 произведений тюменских авторов, среди которых Катерина Чикирева, Евгения Тен, Мария Мощенская. Помимо этого, в день открытия посетители смогут посмотреть видео-арт разных стран и услышать синюю музыку от музыканта III†VA МYTЛНТФЛНK из города Анапа.
«Помимо того что у каждого цвета много оттенков и тональностей, у каждого автора есть свое отношение к цвету, — говорит одна из организаторов Мария Фадеева. — Мне, например, синий цвет напоминает о море, небе и лете, но при этом у каждого автора свои воспоминания и свой опыт. Объединить работы в одном месте и поделиться с гостями выставки многообразием ощущений, выраженных одним цветом — для нас это возможность лишний раз напомнить о том, что все мы разные и каждый человек уникален, несмотря на то, что мы живем в одном городе. Многообразие в единстве — очень интересный феномен современного общества».
В рамках серии «цветных» выставок в простобар «Еда» пройдет четыре мероприятия. 10 августа откроется выставка «Синий только синий», 31 августа — «Красный тоже красный», 21 сентября — «Желтый если желтый» и 12 октября — «Зеленый как зеленый».
Узнать подробности можно в официальной группе мероприятия: vk.com/blueandblue