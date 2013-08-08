«Только синь сосет глаза»: в Тюмени откроется «синяя» выставка

«Помимо того что у каждого цвета много оттенков и тональностей, у каждого автора есть свое отношение к цвету, — говорит одна из организаторов Мария Фадеева. — Мне, например, синий цвет напоминает о море, небе и лете, но при этом у каждого автора свои воспоминания и свой опыт. Объединить работы в одном месте и поделиться с гостями выставки многообразием ощущений, выраженных одним цветом — для нас это возможность лишний раз напомнить о том, что все мы разные и каждый человек уникален, несмотря на то, что мы живем в одном городе. Многообразие в единстве — очень интересный феномен современного общества».