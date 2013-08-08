Театр «Чудейство»: Тюменцам нужно время, чтобы оттаять

Владимир: С кукольным театром сейчас то же самое, что с было с аниме, когда оно только появилось. Было представление, что мультики — значит, для детей. Но оказывается, что мультики бывают не только для детей, а куклы бывают не только для младшего школьного возраста. У нас в тюменском театре кукол, насколько я знаю, было четыре постановки для взрослых, но сейчас о них мало кто помнит. В Питере, Москве, среди спектаклей, которые ставятся в кукольных театрах, есть конкретно взрослые. А у нас такого нет. Нет заказа, видимо, или не верят, что это сработает. А нам интересно сделать именно что-то серьезное на куклах. Потому что это — разрыв шаблона. Когда персонажи, от которых ты не ожидаешь ничего, кроме этого кривляния, к которому мы привыкли в кукольном театре, вдруг выдают серьезную драму, к которой ты вообще не готов.