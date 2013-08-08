Театр «Чудейство»: Тюменцам нужно время, чтобы оттаять

Создатели театра «Чудейство», который появился в Тюмени этой весной, и в котором пока около пяти человек, — Оксана Вепрева и Владимир Брусницын. Они растят дочь и работают в сферах, не связанных с творчеством, но это не мешаем им вот уже несколько лет заниматься уличным театром.
— Расскажите, с чего все началось? Как двум взрослым, в общем, людям пришло в голову сделать театр?
Владимир: Началось все со Станислава Варкки и его театра «Королевский жираф». Его команда из Эстонии вчетвером, семьёй, показывала спектакль «Карнавал» на фестивале «Сны улиц» в 2008 году. Меня они так впечатлили, что захотелось хотя бы посмотреть, как это все работает, как выглядит изнутри. Мы с Оксаной примкнули к тюменской студии «Ан3соль», больше года занимались пантомимой. Потом руководитель студии уехал в Питер, мы продолжили как «Тени Марселя», команда поменяла ориентиры на телесный, движенческий театр. Со временем ребята стали слишком разные и разъехались, снова Питер, другие студии. А мы занялись тем, что нам по душе — уличным театром. Год поварились в анимации: клубы, корпоративы, — а сейчас взялись за постановки.
— Насколько я знаю, вы, помимо занятий театром, еще и официально работаете, и работа эта не связана с творчеством?
Владимир: Да, совершенно не связана. Я, например, работаю в нефтянке. Тренируемся по вечерам, 2–3 раза в неделю. На самом деле, к той форме, в которой мы сейчас, можно было прийти гораздо быстрее, не за пять лет, за год-два. Тот же Варкки стал заниматься уличным театром поздно, лет в 25, и за короткий период стал профессионалом, потому что одними физическими упражнениями нагружал себя по 8 часов в сутки.
— Вы где-то учились театральному искусству?
Владимир: Помимо студии? Целых два года отучились на заочке в институте культуры, режиссура праздников. Для того, чтобы втянуться в среду, это место подошло идеально. Там есть несколько очень хороших преподавателей, одна из них — Елена Николаевна Головинская, она отлично подтягивает, дает понять, что такое режиссура. Но в какой-то момент мы решили, что дальше сами. Чтобы получать знания не обязательно заканчивать вуз, быстрее и интереснее работать с профессионалами, напрямую.
— В Тюмени много любительских театров? Есть конкуренция?
Владимир: Я как-то находил официальный отчет, оказывается, у нас на область что-то около 200 любительских театров. Причем самых разных по жанрам. Но они существуют как-то подпольно. Видимо, театр для этих людей больше выполняет социальную функцию: своя компания, развитие навыков, снятие комплексов. И они не берутся за что-то масштабное, за работу на город, область. А наша стихия — уличный театр. В этом жанре в Тюмени конкуренции нет. Форма год от года меняется: мы делали эксцентрику, клоунаду, ходили на ходулях, осваивали реквизит. Сейчас вот вышли с куклами.
— Почему именно куклы?
Оксана: Когда-то я нашла в интернете театр «Шарманка», — он появился в Питере еще при Советском Союзе, а сейчас работает за границей, — и они делали кинематов — механизмы, устроенные так, что движутся сами. То, что вещи сами создавали свою реальность, собственное магическое действо — завораживало. Но в то время я решила, что кинематы нам не грозят: слишком сложно. А когда мы делали кукол, я поняла, что мое желание из неживого сделать живое реализовалось.
— Впервые вы вышли с куклами, кажется, на фестиваль Pax et Bellum.
Владимир: Да. В прошлый год мы воссоздавали средневековых шутов, в этом году решили продолжать сотрудничество. Шутов уже делали — давайте что-нибудь другое. А что мы сделаем на средневековый фествиаль? Сделаем кукольный театр! А какое мы возьмем произведение? А самое популярное в те времена — «Рейнеке лис»! И оказалось, что это не только наше яркое желание — сделать кукольный театр. К нам подтянулись еще люди, реконструкторы, идея сама себе создала почву.
— То есть куклы получились максимально похожи на тех, что участвовали в настоящих средневековых спектаклях?
Владимир: Мы всё старались сделать полностью аутентичным. Конструкция у кукол предельно простая, материалы — те, которые могли тогда использоваться: одежда — шерсть, морды — папье-маше. Одежда воссоздаёт костюмы 13–15 века, со всеми деталями. Все делали сами, и, увы, на эту техническую подготовку уходило от 50 до 80 процентов времени подготовки.
— К какой традиции ближе всего ваш театр и что самое сложное, когда управляешь куклами?
Владимир: То, что мы делаем, похоже на японский театр Бунраку. Очень похожая система управления, похожая конструкция. Но у нас совсем простая механика: не открывается рот, не шевелятся брови. Самое сложное в управлении куклами — координация, взаимодействие с партнёром. Мы с Оксаной работаем вдвоем: она — голова и корпус, я — руки. В спектакле всё просто, действия заранее отрепетированы, а вот чтобы интерактивить, нужно учить систему знаков, иметь набор готовых движений. Это осваивается только на практике.
Оксана: Куклы у нас эксплуатируются очень жестко. И до, и после спектакля мы выходим к зрителям работать без сюжета, импровизировать. И дети, и взрослые, бывает, обнимают, целуют их, могут случайно оторвать нос, руки. После каждого выступления мы ремонтируемся немного.
— Жанр не позволяет уйти сразу после спектакля, не выходить к людям?
Владимир: Просто отыграть и уйти — это неинтересно! Интересно, наоборот, когда после спектакля действие продолжается. Выходишь с куклами и начинаешь играть с людьми, троллить их. Например, Грызента после Абалака (фестиваль «Абалакское поле», — прим. ред.) приставала к какому-то мальчику, чтобы он ее проводил, и тот упорно отнекивался. Медведь у нас замечательный в этом плане, такой мужик, буйный очень.
Оксана: Но больше всего пользы приносит лис. В спектакле он один, а в интерактиве — совсем другой.
— В спектакле он — плут и хитрец, а в интерактиве?
Владимир: Лис — это выстраивание доверительных отношений: вот он чуть-чуть протянул ручку, и человек начинает идти на контакт. И этот переход, когда животное сначала пытается с тобой чуть-чуть контактировать, задеть, а потом взять тебя за руку, а потом погладить, а потом еще и обнять, это постепенное сближение, когда ты от состояния полного недоверия приводишь к состоянию, когда вы обнимаетесь — это очень приятно.
— С кем интереснее играть, со взрослыми или с детьми?
Владимир: Зависит от персонажа. Лисом — с детьми, Медведем, определенно, со взрослыми: он просто рвет всех на части! Даже если люди реагируют неадекватно, то не на кукольников, а на куклу. Это приятно. Одна тетя у нас обиделась на Медведя, ругала его!
Оксана: И мы сначала так сильно расстроились: все, жизнь не удалась, спектакля не будет! Это был второй раз, когда мы вообще выводили кукол, смотрели, как на них реагируют. А потом я вспоминаю: она же не на нас обиделась, она верила, что это Медведь ее обижает! Взрослые часто реагируют ярче детей. Для некоторых дети — это такая стеночка: сами загораживаются, и ему говорят: давай, играй. А когда детей нет, бывают очень непредсказуемые и очень интересные реакции. Я особенно люблю с людьми старшего возраста взаимодействовать. Они уже вышли из того возраста, когда работаешь на образ, на толпу, на представление о самом себе. Они уже более спокойные, более искренние и открытые.
— Еще несколько лет назад актеры и режиссеры едва ли не в один голос утверждали, что уличного театра в России нет. А как сейчас?
Владимир: Сейчас уличные театры на подъеме. Растет количество фестивалей уличных театров, растет профессионализм. Непонятно, правда, почему, — видимо, что-то происходит в стране, что карнавал начинает цениться.
— А люди научились воспринимать уличный театр? Есть мнение, что не приживается в России потому, что у нас люди агрессивные, и любые уличные праздники превращаются в пьянки и драки.
Владимир: Знаешь, зрители очень зависят от города, это просто удивительно! В Тюмени более агрессивные люди, более напряженные, загруженные, угрюмые. Каждый раз нужно какое-то время, чтобы человек просто оттаял от того, чем он пропитался в городе. Это неприятно немножко. Мы недавно вернулись из Минска, вроде и почти Россия, и живут там не лучше, но там люди более веселые, спокойные. Менее напряженные, меньше хотят доказать всем, что они такие все из себя крутые.
— Ваш спектакль, кажется, воспринимается как детский. На фестивале «Небо и Земля», например, взрослые были совсем не основной публикой. Но история то, если разобраться, совсем не детская.
Владимир: С кукольным театром сейчас то же самое, что с было с аниме, когда оно только появилось. Было представление, что мультики — значит, для детей. Но оказывается, что мультики бывают не только для детей, а куклы бывают не только для младшего школьного возраста. У нас в тюменском театре кукол, насколько я знаю, было четыре постановки для взрослых, но сейчас о них мало кто помнит. В Питере, Москве, среди спектаклей, которые ставятся в кукольных театрах, есть конкретно взрослые. А у нас такого нет. Нет заказа, видимо, или не верят, что это сработает. А нам интересно сделать именно что-то серьезное на куклах. Потому что это — разрыв шаблона. Когда персонажи, от которых ты не ожидаешь ничего, кроме этого кривляния, к которому мы привыкли в кукольном театре, вдруг выдают серьезную драму, к которой ты вообще не готов.
После фестиваля «Небо и Земля» театр «Чудейство» уже успел съездить на фестивали «Абалакское поле» под Тобольском и «Наследие веков» под Минском. В планах -поставить новый спектакль .зарегистрироваться как любительский театр и набрать в труппу новых людей. Что взять за основу будущего спектакля — свою историю, или чужую, ребята еще не решили, пока определились только с тем, что спектакль будет более серьезный, без зверей. А к куклам добавятся ходули и гигантские персонажи.