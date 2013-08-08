Ремонт в Тенистом сквере завершится в сентябре

«В этом году будут благоустроены четыре сквера. Работы начались во всех, и каждый имеет свою изюминку. Тенистый сквер будет иметь специализированные площадки, где представлены герои сказок. Дорожки, освещение, подъезды к этому скверу… — проект решается комплексно. В перспективе это будет удобное место для прогулок жителей этого района», — рассказал о ближайших планах развития городских рекреационных зон Александр Моор.