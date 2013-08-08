Ремонт в Тенистом сквере завершится в сентябре

Напомним, что проект благоустройства территория в границах улиц Республики — Тульской — проезда Геологоразведчиков разработан управой Ленинского округа после широких обсуждений с населением и с учетом мнений тюменцев. Согласно договору, закончить работы должны до конца сентября 2013 года, возможно, они будут завершены раньше.
Накануне глава администрации города Александр Моор ознакомился с ходом работ по реконструкции Тенистого сквера, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.
Как сообщил руководитель управы Ленинского округа Максим Афанасьев, планом работ предусмотрено устройство системы освещения, парковочных мест, реконструкция подъезда к школе № 4, установка детских игровых комплексов. Обустройство территории сквера предполагает создание условий для комфортного пребывания в нем маломобильных групп населения. Кроме того, в сквере появится площадка для стритбола и турниковый комплекс. Будет сделана специальная зона для тех, кто обучается кататься на роликах и детских велосипедах. Уже заказаны малые архитектурные формы в виде героев русских сказок. Помимо всех строительных работ планируется дополнительно осуществить посадку сосен, берез, сирени.
Отметим, что по инициативе комитета по экологии в сквере предусмотрена система водоотведения. Это подтвердили в комитете по благоустройству Управы ЛАО.
«В этом году будут благоустроены четыре сквера. Работы начались во всех, и каждый имеет свою изюминку. Тенистый сквер будет иметь специализированные площадки, где представлены герои сказок. Дорожки, освещение, подъезды к этому скверу… — проект решается комплексно. В перспективе это будет удобное место для прогулок жителей этого района», — рассказал о ближайших планах развития городских рекреационных зон Александр Моор.