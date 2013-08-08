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Под Тюменью горел завод керамзитового гравия

8 августа 2013, 15:13
Пожар на «Винзилинском заводе керамзитового гравия» произошел сегодня, 8 августа. Горели две цистерны. В настоящее время очаги возгорания локализованы.
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Тюмень

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании двух цистерн на территории ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия» поступил на пульт диспетчерской связи «01» в 14.00. Через семь минут на место происшествия прибыли первые пожарные подразделения. В 14.23 сотрудникам МЧС удалось локализовать очаги возгорания. Кроме пожарных на место вызова были привлечены и другие службы — полиция, скорая помощь, служба газа, электросетевая служба.

Угрозы распространения огня на соседние здания нет. В результате пожара никто не погиб и не пострадал.

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