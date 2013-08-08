Под Тюменью горел завод керамзитового гравия

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании двух цистерн на территории ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия» поступил на пульт диспетчерской связи «01» в 14.00. Через семь минут на место происшествия прибыли первые пожарные подразделения. В 14.23 сотрудникам МЧС удалось локализовать очаги возгорания. Кроме пожарных на место вызова были привлечены и другие службы — полиция, скорая помощь, служба газа, электросетевая служба.