Нарушителей накажут «Ремнем безопасности»

В пресс-службе полка ДПС отмечают, что в прошлом году их было 172. В нынешних ДТП пострадало 245 человек (прошлый год — 241). Травмы, такие как сотрясение головного мозга, рвано-ушибленная рана лба, ссадины головы, гематома лба, резаная рана лба, перелом костей носа, ушиб верхних и нижних конечностей и так далее, указывают на то, что они могли быть не пристегнуты ремнями безопасности.