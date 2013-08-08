Нарушителей накажут «Ремнем безопасности»

В пресс-службе полка ДПС отмечают, что в прошлом году их было 172. В нынешних ДТП пострадало 245 человек (прошлый год — 241). Травмы, такие как сотрясение головного мозга, рвано-ушибленная рана лба, ссадины головы, гематома лба, резаная рана лба, перелом костей носа, ушиб верхних и нижних конечностей и так далее, указывают на то, что они могли быть не пристегнуты ремнями безопасности.
Несмотря на проводимую Госавтоинспекцией разъяснительную работу об обязательном использовании ремней безопасности, многие тюменские водители игнорируют эти средства пассивной безопасности — не пристегиваются сами и не заставляют пристегиваться пассажиров.
Ежедневно сотрудники ДПС выявляют около 30–40 водителей, нарушающих правила использования ремней безопасности. Всего за первое полугодие на дорогах Тюмени привлечено к административной ответственности за неиспользование ремней безопасности 5584 водителя.
В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки на территории города Тюмени, повышения дисциплинированности участников дорожного движения 8, 14, 23, 29 августа полком ДПС ГИБДД УМВД России по городу Тюмени проводится специальное профилактическое мероприятие «Ремень безопасности».