На Туре пройдет парад яхт

Папа одного из ребят, 10-летнего Спартака, который посещает детскую парусную школу с весны, поделился своими наблюдениями. «Почему мой сын стал заниматься именно парусным спортом? Наверное, потому, что мне эта тема всегда была интересна и, возможно, я своими рассказами про хождения под парусами развил в нем интерес. В парусном спорте есть все — и тихое, спокойное, бесшумное скольжение по воде, и настоящая борьба со стихией, когда членам команды приходится откренивать яхту, чтобы она не перевернулась. Интересна, на мой взгляд, техническая сторона: мальчишки изучают устройство яхты, снастей, названия, узлы и многое другое. И, конечно, этот вид спорта пропитан романтикой», — считает Кирилл Михайлов, который сам учится ходить на яхте.