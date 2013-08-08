Фестиваль водных видов спорта впервые состоится на реке Тура 10 августа, начало в 11 часов. До этого он проводился на озере Цимлянском. В рамках фестиваля состоятся соревнования по гребному слалому, шоу пиротехники. Украшением станет корабль в виде динозавра, сообщает «Тюменский городской многопрофильный центр».
В программе театрализованная заставка (с 11:00 до 11:15), старт заплыва (11:15 — 11:30), парад участников фестиваля (11:30), показательные выступления (11:30 — 12:30). Место проведения от пешеходного моста до моста ул. Челюскинцев.
В рамках фестиваля водных видов спорта на Туре пройдет парад яхт.
«Такое событие проходит в Тюмени практически впервые, что-то подобное было разве что в советское время», — рассказал председатель федерации парусного спорта Тюменской области Владимир Афанасьев. По его словам, от детской парусной школы, где он преподает, будут участвовать три яхты под управлением мальчиков от 9 до 13 лет (по одному человеку на яхте). Это ребята, которые занимаются в детской парусной секции на базе детского морского центра «Алый парус». Также в параде примут участие 3 «Финна» (яхты гоночного класса), «Торнадо» (бывший Олимпийский класс) и надувной катамаран. В параде принимают участие далеко не все учащиеся школы. Интересно, что среди них есть и девочка, которая, по словам Владимира, подает надежды как будущая успешная спортсменка.
«Детская парусная школа создана практически на энтузиазме, — поделился Владимир. — Яхты, на которых занимаются дети, перешли к нам из яхт-клуба «Рубин», клуба «Боровской птицефабрики. Возможно, мы получим поддержку от областного департамента по спорту и молодежной полтики».
Папа одного из ребят, 10-летнего Спартака, который посещает детскую парусную школу с весны, поделился своими наблюдениями. «Почему мой сын стал заниматься именно парусным спортом? Наверное, потому, что мне эта тема всегда была интересна и, возможно, я своими рассказами про хождения под парусами развил в нем интерес. В парусном спорте есть все — и тихое, спокойное, бесшумное скольжение по воде, и настоящая борьба со стихией, когда членам команды приходится откренивать яхту, чтобы она не перевернулась. Интересна, на мой взгляд, техническая сторона: мальчишки изучают устройство яхты, снастей, названия, узлы и многое другое. И, конечно, этот вид спорта пропитан романтикой», — считает Кирилл Михайлов, который сам учится ходить на яхте.