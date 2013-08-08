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На объездную дорогу выбегают рабочие со стройки

8 августа 2013, 17:54
В редакцию NashGorod.ru позвонила тюменка Ольга и сообщила, что на объездной дороге между Червишевским и Московским трактом аварийную ситуацию создают пешеходы — это рабочие со стройки, которые переходят дорогу в неположенных местах.
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Тюмень

«Они бегают через дорогу толпой со стройки „Тюменская слобода“. Перелезают прямо через разделительный бордюр. Активизировались они именно в это лето, видимо, в связи с масштабным строительством нового микрорайона», — делится она.

Ольга рассказала, что рабочие залезают на бетонное ограждение и стоят там, ожидая момента, когда можно будет спрыгнуть и перебежать на противоположную сторону. Водители, проезжающие мимо на скорости зачастую 90 километров в час, не знают, как реагировать на стоящих людей, не могут предугадать, спрыгнут те или упадут им вдруг под колеса, поэтому резко притормаживают, иногда маневрируют, чтобы не задеть людей.

Из-за этого, по мнению тюменки, даже происходят аварии. Так, на днях девушка, пытаясь объехать рабочих, якобы не справилась с управлением и попала в ДТП. «Я позвонила в отдел по безопасности ГИБДД по телефону, а они с этим вопросом отправили меня в областное Управление автомобильных дорог», — резюмирует она.

В пресс-службе ГИБДД Тюменской области отметили, что очагом аварийности это место назвать нельзя. Если ДТП и происходят на объездной дороге, то в основном — на перекрестках, потому что в других случаях от серьезных аварий защищает разделительное ограждение. Руководитель отдела пропаганды Анжела Борисова удивилась, что девушку перебросили к дорожникам, и посоветовала написать заявление с подробным описанием проблемы в Госавтоинспекцию на имя главы ГИБДД Геннадия Лоточкина или отправить запрос через форму на сайте. Это позволит инспекторам своевременно отреагировать на ситуацию и предпринять какие-то меры.

#Новости#Пешеходы#Тюмень#Дороги#Водители#Транспорт#Olga#Общество
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