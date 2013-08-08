На объездную дорогу выбегают рабочие со стройки

В пресс-службе ГИБДД Тюменской области отметили, что очагом аварийности это место назвать нельзя. Если ДТП и происходят на объездной дороге, то в основном — на перекрестках, потому что в других случаях от серьезных аварий защищает разделительное ограждение. Руководитель отдела пропаганды Анжела Борисова удивилась, что девушку перебросили к дорожникам, и посоветовала написать заявление с подробным описанием проблемы в Госавтоинспекцию на имя главы ГИБДД Геннадия Лоточкина или отправить запрос через форму на сайте. Это позволит инспекторам своевременно отреагировать на ситуацию и предпринять какие-то меры.