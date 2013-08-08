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Из чего построить дом?

8 августа 2013, 14:21
Те, кто мечтает построить собственный дом, могут познакомиться с вариантами строений и стройматериалов на загородной выставке. Посетителей сюда отвезет комфортабельный автобус.

В субботу, 10 августа гости мероприятия побывают на Московском тракте и познакомятся с вариантами возведения загородных строений. Также из первых уст они узнают о новых комплексных предложениях от ведущих поставщиков строительных материалов. Участники этой интерактивной выставки – компании «ТехноНИКОЛЬ» (кровли, фасады, утеплители и т.п.), «Капарол Центр Тюмень» (немецкие краски и декоративные штукатурки), «Сибжилстрой» (технология клееного бруса) «Заборы из Европы» (бетонные заборы) и другие.

В прошлый раз, 6 июля, насыщенная поездка была посвящена различным вариациям блочных технологий и сопутствующим материалам для строительства. Организаторы автобусных поездок - сайт «Затюмень» и журнал «Свой дом» адресуют эту интерактивную выставку всем потенциальным и реальным загородным жителям. Место встречи – традиционное, у Выставочного зала на ул. Севастопольской, 12. Автобус отправляется в полдень. Уже сегодня все желающие могут записаться в бесплатную поездку с экспертами по загородному домостроению по телефону: 586-176.

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