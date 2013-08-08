Итальянцы Ricchi e Poveri выступят в Тюмени

Группа «Ricchi e Poveri», которая в переводе означает «Богатые и бедные», образовалась в 1968 году. Яркие, эмоциональные выступления этих буквально светящихся изнутри артистов, охватывающих своей энергетикой огромные залы, заставляли подпевать их песням вне зависимости от того, знаете вы их язык или нет. Спустя годы итальянская группа по-прежнему гастролирует и очень популярна на российский ретро-дискотеках.