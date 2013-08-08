Итальянцы Ricchi e Poveri выступят в Тюмени

В начале 80-х группа, в составе которой выступают Анжело Сотджу, Франко Гатти, Анжела Брамбати, достигла мировой признательности. Их песни «Made In Italy», «Mamma Maria», «Hasta La Vista», «Come Vorrei», «Voulez Vous Dancer» попадали в десятки лучших европейских чартов.
Группа «Ricchi e Poveri», которая в переводе означает «Богатые и бедные», образовалась в 1968 году. Яркие, эмоциональные выступления этих буквально светящихся изнутри артистов, охватывающих своей энергетикой огромные залы, заставляли подпевать их песням вне зависимости от того, знаете вы их язык или нет. Спустя годы итальянская группа по-прежнему гастролирует и очень популярна на российский ретро-дискотеках.
Цена билета — от 1000 до 3800 руб.
Организаторы — концертное агентство «Белый рояль». Справки по телефонам 40-40-60, 68-77-77.