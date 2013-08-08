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ДТП на Щербакова: поток машин не испугал женщину

8 августа 2013, 14:33
Шесть дорожно-транспортных происшествий произошло вчера в Тюменской области, в них пострадали семь человек.
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Тюмень

Три автомобиля, Mercedes, Opel и Ford, столкнулись на перекрестке улиц Рижской и Одесской в Тюмени в первом часу дня. Причина ДТП — нарушение правил дистанции водителем «Мерседеса» с номерами Свердловской области. 48-летняя водитель «Опеля» получила травму шейного отдела позвоночника, сообщают в пресс-службе ГИБДД.

Вне пешеходного перехода перейти улицу Щербакова, напротив дома 19, попыталась 40-летняя женщина. Интенсивное движение на одной из магистральных улиц города не смутило тюменку. В результате женщина была сбита автомобилем Toyota и получила рвано-ушибленную рану головы и сотрясение мозга.

А на пешеходном переходе на улице Промышленной, 43 автомобилем «Богдан» сбит 13-летний мальчик. Парень получил перелом ключицы. Стаж водителя — 1 год. Он не смог предотвратить наезда на ребенка.

На 3 километре автодороги Заводоуковск — Пономарево скутер съехал с проезжей части, 25-летний водитель упал и получил ссадины и ушибы.

Два человека травмированы в ДТП, случившемся на 48 километре дороги Аромашево — Вагай. Здесь столкнулись две «Лады» и КамАЗ. По предварительным данным, 52-летний водитель «Лады» 11-й модели выехал на встречную полосу, мужчина получил открытый перелом бедра, перелом ключицы, черепно-мозговую травму. У водителя второго легкового автомобиля ушибы и ссадины.

#Новости#Тюменская область#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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