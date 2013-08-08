ДТП на Щербакова: поток машин не испугал женщину

Два человека травмированы в ДТП, случившемся на 48 километре дороги Аромашево — Вагай. Здесь столкнулись две «Лады» и КамАЗ. По предварительным данным, 52-летний водитель «Лады» 11-й модели выехал на встречную полосу, мужчина получил открытый перелом бедра, перелом ключицы, черепно-мозговую травму. У водителя второго легкового автомобиля ушибы и ссадины.