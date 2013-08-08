Дачники с площади Единства переедут к «Ренталу»

Тех, кто не захочет торговать у «Рентала» (где пока только выделена площадь, но нет необходимой инфраструктуры, как, впрочем, ее не было и на площади Единства и Согласия), — как приезжих, так и иногородних, — ждут на ближайших ярмарках. «В Тюмень ездят из Челябинской, Курганской, Омской областей. Мы предлагаем им торговать не на площади, а на ярмарке при рынке „Михайловский“, где созданы великолепные условия, а места для дачников предоставляются бесплатно. Там 145 мест, но, учитывая, что дачники торгуют посменно и далеко не каждый день — ведь для того, чтобы продать дачный урожай, сидеть весь день семь дней в неделю не нужно — вместимость у ярмарки очень большая, места хватит всем», — уверена Елена Еремина.