Дачники с площади Единства переедут к «Ренталу»

Этим летом на площади Единства и Согласия расположился стихийный рынок: десятки мужчин и женщин продают там дачный и не только урожай. Тюменцы оценивают это по-разному: кто-то был недоволен тем, что торговцы занимают площадь, другие радовались, что свежие продукты теперь можно купить в самом центре города, а не только на специализированных ярмарках.
Но уже завтра, сообщили NashGorod.ru в городском департаменте потребительского рынка, дачники начнут переезжать: хлопотами городской администрации им выделен участок земли между торговым центром «Рентал» и зданием, в котором расположено Главное управление строительства.
«Среди торгующих на площади пятая часть — вовсе не дачники, а те, кто перепродает купленное на плодовоовощной базе „Кольцо“. У „Рентала“ же смогут торговать только те, кто предоставит документы, свидетельствующие, что у них действительно есть участок», — пояснила директор департамента Елена Еремина. По ее словам, соответствующая договоренность достигнута уже с полусотней человек. А вот перекупщикам обмануть специалистов не удастся: те хорошо знают продукцию, реализуемую в «Кольцо».
Тех, кто не захочет торговать у «Рентала» (где пока только выделена площадь, но нет необходимой инфраструктуры, как, впрочем, ее не было и на площади Единства и Согласия), — как приезжих, так и иногородних, — ждут на ближайших ярмарках. «В Тюмень ездят из Челябинской, Курганской, Омской областей. Мы предлагаем им торговать не на площади, а на ярмарке при рынке „Михайловский“, где созданы великолепные условия, а места для дачников предоставляются бесплатно. Там 145 мест, но, учитывая, что дачники торгуют посменно и далеко не каждый день — ведь для того, чтобы продать дачный урожай, сидеть весь день семь дней в неделю не нужно — вместимость у ярмарки очень большая, места хватит всем», — уверена Елена Еремина.
Специалисты департамента надеются, что с дачниками удастся договориться, и вместо того, чтобы оставаться на площади и платить за это штрафы, они воспользуются возможностями, которые предоставляет для них город.
Добавим, что в эту среду в раздел «Проблемы» на NashGorod.ru написала пожилая тюменка Валентина Полянинова «Я отношусь к покупателям выращенных на своих участках ягод и овощей, — рассказала женщина. — Мне тоже не комфортно ходить между рядов импровизированных прилавков из ящиков и досок. Жалко этих бабушек и дедушек, которые таким образом стараются заработать себе на оплату ЖКХ и лекарства. Их гонят на Михайловский рынок. Но мы за стаканом ягод поехать не сможем в силу своего возраста на дальний рынок. Просьба, верните нашим дачникам уголок на центральном рынке! Помните, что это нужно и нам, жителям этого района». Теперь, пусть и не на Центральном рынке, но недалеко, площадка для дачников появилась. NashGorod.ru будет следить за ситуацией.