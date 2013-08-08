64 тюменца прикидывались безработными

За первое полугодие 2013 года специалисты тюменского центра занятости населения выявили 64 случая, когда люди получали или пытались получить пособие по безработице, скрывая свою занятость.
Сумма, незаконно полученная работающими тюменцами, которым удалось встать на учет в службу занятости — 157 450 рублей. Из этих денег нарушители добровольно вернули меньше половины — 65 495.
По всем случаям, сообщают в центре занятости, материалы направлены в правоохранительные органы, а пяти гражданам грозит уголовное дело — заявления о рассмотрении материалов для этого направлены в управление МВД России по Тюмени.