В паре кликов от мечты

Сделать сайт еще более простым, удобным и полезным для покупателя квартиры – такова цель недавно завершенных работ по модернизации официального сайта «Меридиан Констракшн» - www.meridian72.ru . В результате на сайте появился новый, удобный функционал для покупателя.
Сегодня Internet – это мощная коммуникативная площадка, которая активно развивается. Именно на это пространство перемещаются государственные структуры, медицинские учреждения, средства массовой информации, предприятия сферы обслуживания, социальные сообщества. Internet становится также необходим человеку в современной жизни, как еда и электричество. «Мы понимаем, что благодаря возможностям, которые предоставляет сегодня Internet, мы не ограничены офисом и можем быть доступны для удаленных пользователей в плане общения и предоставления всей необходимой информации о наших квартирах в любое время суток- рассказывает Татьяна Костикова, руководитель группы маркетинга компании «Меридиан Констракшн». - Наш сайт не поменялся кардинально, но он стал более понятным и простым в обращении. Вся работа была направлена на то, чтобы оптимизировать для человека процесс поиска нужного варианта по всем необходимым параметрам Сайт стал выглядеть «легче» и интересней и за счет приятных глазу дизайнерских решений – обновленных пиктограмм, прозрачного, «воздушного» фона и в целом не перегруженного информацией пространства».
«В настоящее время компания ведет застройку в трех районах города, одновременно возводятся 8 домов, что составляет - 1367 квартир. Из них на реализации находится 400 (1-, 2-, 3-х комнатных) квартир разной площади, поэтому, нужно чтобы в данном разнообразии каждый заинтересованный в приобретении квартиры построенной нашей компанией, мог легко найти то, что ему нужно. Более года назад была создана данная версия сайта, центральной «фишкой», которого был поиск квартир по заданным пользователем параметрам. Современный сайт, должен отвечать потребностям пользователя, здесь всегда найдется, что усовершенствовать» - добавляет Татьяна Костикова.
Сегодня в таблицу результатов поиска добавлена группировка по ценовому признаку. Поиск расположен на главной странице. В наглядной форме легко определиться с ключевыми параметрами: стоимостью квартиры, районом, этажом, количеством комнат и нажать кнопку «Поиск». В результате появляется таблица с вариантами квартир, сгруппированными по ключевым для покупателя параметрам – цене и площади. Кликнув на строку с нужными результатами, вы переходите на страницу объекта строительства (дома), где отражена полная информация по данной квартире. Здесь также можно выбрать один из четырех предложенных вариантов отделки (черновая отделка, и 3 варианта чистовой отделки «Базовая», «Базовая+», «Комфорт») при помощи удобного переключателя. «Интерес наших покупателей к чистовой отделке растет. Актуальность данной услуги связана с тем, что мы предоставляем не только современную, но качественную отделку, а теперь еще и в нескольких вариантах» – добавляет Татьяна Костикова.
На данной странице, пользователь может ознакомиться с различными способами покупки данной квартиры, рассчитать ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на ипотечном калькуляторе, здесь же можно отправить заявку ипотечному брокеру компании, который свяжется с вами в удобное время, или рассчитать платеж по беспроцентной рассрочке от застройщика, порядок приобретения квартиры по социальным программам. Выше с помощью интуитивного меню – можно ознакомиться с инфраструктурой, которая расположена рядом домом в разделе «О районе» и с информацией «О Доме» , который разделен на вкладки «Планировка», «Характеристика дома», «Проектная декларация» и «Динамика строительства».
Новым инструментом на сайте стал on-line консультант, с помощью которого в режиме реального времени посетитель может общаться со специалистами компании. «Это существенно сэкономит время посетителя, он сможет приехать в офис компании уже с конкретной целью, с выбранным вариантом квартиры», - отмечает Татьяна Костикова.
«Смотрите, выбирайте, общайтесь», – предлагают вам специалисты «Меридиан Констракшн», которые готовы работать со своими покупателями в любом режиме. В компании всегда рады гостям – и на сайте, и в офисах компании!
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