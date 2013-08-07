В паре кликов от мечты

Сегодня Internet – это мощная коммуникативная площадка, которая активно развивается. Именно на это пространство перемещаются государственные структуры, медицинские учреждения, средства массовой информации, предприятия сферы обслуживания, социальные сообщества. Internet становится также необходим человеку в современной жизни, как еда и электричество. «Мы понимаем, что благодаря возможностям, которые предоставляет сегодня Internet, мы не ограничены офисом и можем быть доступны для удаленных пользователей в плане общения и предоставления всей необходимой информации о наших квартирах в любое время суток , - рассказывает Татьяна Костикова, руководитель группы маркетинга компании «Меридиан Констракшн». - Наш сайт не поменялся кардинально, но он стал более понятным и простым в обращении. Вся работа была направлена на то, чтобы оптимизировать для человека процесс поиска нужного варианта по всем необходимым параметрам . Сайт стал выглядеть «легче» и интересней и за счет приятных глазу дизайнерских решений – обновленных пиктограмм, прозрачного, «воздушного» фона и в целом не перегруженного информацией пространства».