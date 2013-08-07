Самыми проблемными в Тюмени остаются 2 долгостроя

«На сегодняшний день пока не сдвинулись с места в плане завершения строительства только 2 объекта – объекты фирмы «ПСК «Континент» на Ленина-Кирова и Смоленской. В настоящий момент производится независимая оценка состояния строительных конструкций объектов. После того, как будут выданы результаты, будет принято решение либо о продолжении строительства этих объектов, либо о демонтаже или усилении конструкций», - сказал руководитель ГУСа.