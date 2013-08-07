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Самыми проблемными в Тюмени остаются 2 долгостроя

7 августа 2013, 11:43
В Тюмени 7 проблемных домов. По многим из них вопросы решены. Сложными объектами остаются 2 многоквартирных недостроя. Об этом накануне в ходе пресс-тура по тюменским новостройкам сообщил начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.

В Тюмени 7 проблемных домов. По многим из них вопросы решены. Сложными объектами остаются 2 многоквартирных недостроя. Об этом накануне в ходе пресс-тура по тюменским новостройкам сообщил начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.

«На сегодняшний день пока не сдвинулись с места в плане завершения строительства только 2 объекта – объекты фирмы «ПСК «Континент» на Ленина-Кирова и Смоленской. В настоящий момент производится независимая оценка состояния строительных конструкций объектов. После того, как будут выданы результаты, будет принято решение либо о продолжении строительства этих объектов, либо о демонтаже или усилении конструкций», - сказал руководитель ГУСа.

По другим объектам, среди которых жилой дом по улице Топчева-Аржанова-Стройтелей-Академика Сахарова (застройщик – ЗАО «Стройимпульс»), многоэтажка на Малиновского (ЗАО «ЗапсибСтройСервис») и другие, вопросы решены: либо завершается их строительство, либо идет процесс оформления документов на сам объект и земельный участок.

Сергей Викторович напомнил, что на территории города больше не выдаются разрешения на строительство точечных объектов, но те объекты, которые находятся в стадии строительства, завершаются. «Особое внимание при их вводе уделяется парковочным местам», - отметил чиновник.

#Новости#Долгострои#Сергей шустов#Недвижимость#Женя#Общество
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