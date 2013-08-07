Поездка на дискотеку закончилась трагедией

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в суд направлено уголовное дело в отношении 29-летнего Родиона Аллашева. Он обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Установлено, что 24 мая текущего года в деревне Епанчино Тобольского района 17-летний юноша закончил 9 классов. Через два дня, 26 мая, он погиб в результате дорожной аварии.
Вечером накануне трагедии, 25 числа, Аллашев, управляя автомобилем «Лада Калина», встретил на улице Епанчино девушку и двух парней, в числе которых был и несовершеннолетний. Они сели в автомобиль к Аллашеву и поехали на дискотеку в деревню Второвагай Вагайского района.
При этом водитель выпил 1,5 литра пива, а по приезду в Второвагай употребил еще около 0,5 литра водки. Под утро 26 мая компания поехала обратно домой. В пути пьяный Аллашев не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Возвращаясь на свою полосу движения, водитель допустил занос и опрокидывание автомобиля.
В результате этого 17-летний подросток получил закрытую черепно-мозговую травму в виде переломов костей свода и основания черепа, ушиба головного мозга и ствола мозга, с кровоизлияниями в желудочки мозга. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте аварии.
Прокуратура Тобольского района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Тобольский районный суд для рассмотрения по существу.
Для сведения: санкция ч.4 ст. 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.