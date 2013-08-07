Поездка на дискотеку закончилась трагедией

При этом водитель выпил 1,5 литра пива, а по приезду в Второвагай употребил еще около 0,5 литра водки. Под утро 26 мая компания поехала обратно домой. В пути пьяный Аллашев не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Возвращаясь на свою полосу движения, водитель допустил занос и опрокидывание автомобиля.