Подозреваемый умер на глазах у полицейских

6 августа в полицию поступило сообщение об обнаружении в квартире в 7 микрорайоне Тобольска тела 52-летнего мужчины с черепно-мозговой травмой. Оперативные сотрудники по «горячим следам» установили подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть человека.
Вечером, в 22.30, 38-летний безработный тоболяк, ранее судимый в 2009 году за совершение ряда преступлений, был доставлен в здание МО МВД России «Тобольский». Спустя несколько минут в служебном кабинете сотрудников подозреваемый почувствовал боли в сердце. Ему была вызвана бригада скорой помощи, которая прибыла в 22.55 и констатировала его смерть. Предварительный диагноз — острая сердечная недостаточность.
«В настоящее время по указанию начальника УМВД России по Тюменской области проводится комплексная работа по изучению случившегося, установлению причин и обстоятельств смерти доставленного. В случае установления вины сотрудников полиции, они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — отметили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.