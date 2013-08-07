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Подозреваемый умер на глазах у полицейских

7 августа 2013, 15:12
В Тобольске мужчина, подозреваемый в совершении тяжкого преступления, скончался в помещении полиции от сердечной недостаточности.
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Полиция

6 августа в полицию поступило сообщение об обнаружении в квартире в 7 микрорайоне Тобольска тела 52-летнего мужчины с черепно-мозговой травмой. Оперативные сотрудники по «горячим следам» установили подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть человека.

Вечером, в 22.30, 38-летний безработный тоболяк, ранее судимый в 2009 году за совершение ряда преступлений, был доставлен в здание МО МВД России «Тобольский». Спустя несколько минут в служебном кабинете сотрудников подозреваемый почувствовал боли в сердце. Ему была вызвана бригада скорой помощи, которая прибыла в 22.55 и констатировала его смерть. Предварительный диагноз — острая сердечная недостаточность.

«В настоящее время по указанию начальника УМВД России по Тюменской области проводится комплексная работа по изучению случившегося, установлению причин и обстоятельств смерти доставленного. В случае установления вины сотрудников полиции, они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — отметили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.

#Новости#Полиция#Тюменская область#Таня#Происшествия
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