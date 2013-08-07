Подозреваемый умер на глазах у полицейских

Вечером, в 22.30, 38-летний безработный тоболяк, ранее судимый в 2009 году за совершение ряда преступлений, был доставлен в здание МО МВД России «Тобольский». Спустя несколько минут в служебном кабинете сотрудников подозреваемый почувствовал боли в сердце. Ему была вызвана бригада скорой помощи, которая прибыла в 22.55 и констатировала его смерть. Предварительный диагноз — острая сердечная недостаточность.