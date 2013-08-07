Отпраздновать Спасы зовут в Ялуторовск

Народное гуляние «Августовские спасы» пройдет в Ялуторовске 24 августа с 14 до 18 часов. В программе — выставка-ярмарка, угощения, игрища, развлечения Ялуторовского острога.
Вы побываете на выставке-ярмарке «Дары природы», в которой принимают участие ялуторовчане и жители близлежащих сел. Всех гостей угощают традиционными для спасов яствами: ватрушками с медом, пирогами с яблоками, вареньями, соленьями и лущеными орехами. Всю продукцию можно не только продегустировать, но и купить на зиму.
С гостями сыграют в «Две хозяюшки», «Маленькое чучелко», «Распробуй пироги» и др. Также предусмотрена концертная программа с участием творческих коллективов центра национальных культур и ремесел города. А мастерицы-рукодельницы представят гостям праздника изделия декоративно-прикладного творчества — лоскутные коврики, вязанные нарядные вещички и изделия из бисера. Для тех, кто ни разу не был в Ялуторовском остроге, представится уникальная возможность не только поучаствовать в «Августовских спасах», но и познакомиться с бытом и традициями древних славян, сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.
Уникальный объект туристского показа «Ялуторовский острог» размещен на своем историческом месте и огорожен высоким частоколом со сторожевыми башнями. На территории острога работают постоянно действующие ремесленные лавки и мастерские по лоскутному шитью, ковроткачеству, гончарному делу, рукоделию, лозоплетению, резьбе и росписи по дереву. Также на территории острога представлена усадьба первопоселенца с амбаром, хозяйственными постройками, огородом, колодцем. В подвале амбара расположен главный зал музея «Древние культуры», продолжением которого является подземная галерея с археологическими экспозициями.
Посетить острог и поучаствовать в народном гулянии «Августовские спасы» можно 24 августа с 14 до 18 часов.