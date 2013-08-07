Отпраздновать Спасы зовут в Ялуторовск

С гостями сыграют в «Две хозяюшки», «Маленькое чучелко», «Распробуй пироги» и др. Также предусмотрена концертная программа с участием творческих коллективов центра национальных культур и ремесел города. А мастерицы-рукодельницы представят гостям праздника изделия декоративно-прикладного творчества — лоскутные коврики, вязанные нарядные вещички и изделия из бисера. Для тех, кто ни разу не был в Ялуторовском остроге, представится уникальная возможность не только поучаствовать в «Августовских спасах», но и познакомиться с бытом и традициями древних славян, сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.