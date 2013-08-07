Мотоциклист, помни: шлем — всему голова

Как сообщают в пресс-службе областной ГИБДД, по статистике Госавтоинспекции МВД России, за 6 месяцев 2013 года на дорогах страны уже произошло 3500 мотоаварий, в которых погиб 461 человек и 3960 были ранены. Причем половина из этих аварий произошла в июне: 1556 ДТП с участием мотоциклистов, 208 погибших и 1776 раненых. В нашем регионе за последние пять летних сезонов по вине мотоциклистов погибли 123 человека, 1759 ранены. Большинство из них — водители и пассажиры мотоциклов.
К сожалению, любители мототранспорта часто попадают в ДТП из-за элементарного несоблюдения дистанции, превышения скорости, неиспользования «поворотников» при перестроении, езды по «встречке» и между рядами. Кроме обучения правилам дорожного движения, одним из путей снижения уровня смертности среди водителей и пассажиров мототранспорта является обязательное ношение мотошлема.
Использование качественного защитного шлема в случае ДТП может сократить риск получения смертельных травм на 40%, а тяжелых — более чем на 70%. Выбор шлемов сейчас очень большой, начиная от самых маленьких, городских. Защита «черепашка», перчатки, мотоботы, все это актуально для мотоциклистов. Этими средствами пассивной безопасности не пренебрегают даже опытные байкеры. Президент тюменского байк-клуба «Сибирские ястребы» Анатолий Анисимов без защитного шлема на мотоцикл не садится и советует всем мотоциклистам использовать шлем в обязательном порядке.
В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД проведут разъяснительную работу на дороге, в колледжах, училищах, вузах, в местах продажи мотоциклов и скутеров.