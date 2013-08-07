Мотоциклист, помни: шлем — всему голова

Как сообщают в пресс-службе областной ГИБДД, по статистике Госавтоинспекции МВД России, за 6 месяцев 2013 года на дорогах страны уже произошло 3500 мотоаварий, в которых погиб 461 человек и 3960 были ранены. Причем половина из этих аварий произошла в июне: 1556 ДТП с участием мотоциклистов, 208 погибших и 1776 раненых. В нашем регионе за последние пять летних сезонов по вине мотоциклистов погибли 123 человека, 1759 ранены. Большинство из них — водители и пассажиры мотоциклов.