Месяц ярких событий — в тюменских музеях

17 августа в музее изобразительных искусств с 17 до 23 часов состоится программа на тему «Истории царей и не только». Жителям нашего города расскажут о «Методе дедукции Шерлока Холмса в старинных полотнах», «Костюмах и моде 18 — начала 20 веков в живописи». Также гостей музея ждут интересные факты, запутанные истории, странные стечения обстоятельств в жизни царских семей: Петра I и Екатерины I, Николая I и Александры Федоровны и других.