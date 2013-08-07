Месяц ярких событий — в тюменских музеях

В течение месяца каждую субботу вас ждут вечерние театрализованные экскурсии, викторины, светские приемы, перформансы, музыкальные фестивали, сообщает пресс-служба музейного комплекса. В этом году музейный комплекс проводит «Бархатный сезон» второй раз, в прошлом году мероприятия «Бархатного сезона» посетили около трех тысяч человек.
17 августа в музее изобразительных искусств с 17 до 23 часов состоится программа на тему «Истории царей и не только». Жителям нашего города расскажут о «Методе дедукции Шерлока Холмса в старинных полотнах», «Костюмах и моде 18 — начала 20 веков в живописи». Также гостей музея ждут интересные факты, запутанные истории, странные стечения обстоятельств в жизни царских семей: Петра I и Екатерины I, Николая I и Александры Федоровны и других.
На 2 этаже музея пройдет гостиная «Вальс цветов». Вы узнаете о «тайном языке предметов и цветов», научитесь составлять говорящие букеты, увидите выступление студии исторического танца «Мерлетто». Также в программе — показ фильма «Барышня и хулиган», мастер-класс по росписи глиняных птиц, выступление театра «Чудейство». Стоимость мероприятий — 50 — 100 рублей.
Музей «Дом Машарова» подготовил светский прием, который ждет тюменцев с 19 до 1 ночи 31 августа. Вас ждут театрализованные экскурсии, в том числе «В поисках Нафани», «В гостях в старом доме», спектакль «Корзина с яблоками», дискотека 1970–1980-х.
В музее «Городская дума» подготовили программу, посвященную истории Тюмени. Ее представят 7 сентября с 17 до 23 часов. Вас ждут выступления вокальных коллективов, викторины по истории города, мастер-классы по русской традиционной кукле, основам тюменской домовой росписи, костюмированная экскурсия «Тюменские куранты».
Загородный отдых для всей семьи тюменцы получат в археологическом музее-заповеднике на озере Андреевском 14 сентября с 14 до 21 часа. В программе мастер-класс «Древние гончары», по игре на музыкальных инструментах народов Севера (бубен, варган), встреча с шаманистом и этнографом Ларом, фестиваль «Игры народов Севера», мастер-класс по бересте, автобусная экскурсия «Околица: удивительное рядом!».
В музее-усадьбе Колокольниковых 21 сенября пройдет «Музыкальный фестиваль». Время проведения — с 17 до 23 часов. В программе: джазовые мелодии, презентация выставки работ клуба «Регион-фото» и фотостудии «Истоки», выступления рок-исполнителей, презентация звукового носителя — перфорированных лент и другое.
«Бархатный сезон» — это возможность увидеть то, что не удалось увидеть в Музейную ночь, а также много нового интересного и уникального, что можно увидеть только в эти дни.