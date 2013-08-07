Малыш вывалился из окна вместе с москитной сеткой

Трагический случай произошел 6 августа. Мальчик 2011 года рождения был дома с мамой. По предварительным данным, когда женщина вышла в другую комнату, малыш залез на подоконник и, оперевшись на москитную сетку, выпал с высоты шестого этажа на тротуар. От полученных повреждений он скончался на месте.