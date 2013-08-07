Малыш вывалился из окна вместе с москитной сеткой

Трагический случай произошел 6 августа. Мальчик 2011 года рождения был дома с мамой. По предварительным данным, когда женщина вышла в другую комнату, малыш залез на подоконник и, оперевшись на москитную сетку, выпал с высоты шестого этажа на тротуар. От полученных повреждений он скончался на месте.
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, это не первый в этом году случай, когда дети выпадали из окна, облокотившись на москитную сетку. В Тюмени за первые 10 дней июля произошло три подобных происшествия. К счастью, дети остались живы. Прошлым летом 4-летнюю девочку, упавшую из окна, спасти не удалось.