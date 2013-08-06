В микрорайоне «Ямальский» в Тюмени прошла спартакиада

Добрая традиция ОАО «Запсибгазпром» – проведение ежегодной корпоративной спартакиады среди сотрудников компании – существует уже более 15 лет. В 2013 году это мероприятие приобрело новый статус – спартакиада стала открытой. В ней, кроме сотрудников ОАО «Запсибгазпром», приняли участие и партнеры компании, и жители микрорайона «Ямальский», строительство которого «Запсибгазпром» ведет по заказу Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках программ переселения в Тюмень граждан, проживающих на территории ЯНАО.
«Лето, спорт, и, конечно, настоящий праздник для наших сотрудников и жителей нового микрорайона Тюмени, – так емко характеризует это яркое событие Андрей Яснев, первый заместитель генерального директора ОАО «Запсибгазпром». Спартакиада прошла 3 августа в просторном дворе микрорайона «Ямальский» (рядом с домом по ул. Н. Ростовцева, 12). – «Всего два года назад на этой площадке ничего не было, а сегодня здесь построен целый микрорайон, в котором живет почти тысяча семей, а также благоустроена территория, где можно отдыхать и заниматься спортом, - комментирует Андрея Яснев. Действительно, стоит отметить, что устроить праздник такого масштаба позволила многофункциональная инфраструктура микрорайона – здесь организованы спортивные и детские площадки, высажены деревья и кустарники, разбиты цветочные клумбы.
Участниками спартакиады стали предприятия структуры ОАО «Запсибгазпром» - ООО «Запсибгазпром-Газификация», ОАО «Тюмень-Дизель» и ОАО «Ишимский машиностроительный завод». В число участников также вошли компании НО «ФЖС ЯНАО», ООО «Трубный завод Сибгазаппарат», ООО «Газпром ПурИнвест-Тюмень» и Управляющая компания «Сибэнергосервис», работающая на территории «Ямальского». В команде УК – сотрудники, и, что примечательно, – спортивные и активные жители микрорайона, которые отпраздновали новоселье в этом году.
Первый дом микрорайона «Ямальский» введен в эксплуатацию в декабре 2012 года, в настоящее время в шести домах уже проживают 834 семьи, еще пять домов сданы и ждут новоселов, оставшиеся дома будут готовы для принятия жильцов в сентябре 2013 года. Жители «Ямальского» отмечают, что им нравится комплексный подход застройщика к реализации этого проекта, а также работа управляющей компании, которая плодотворно взаимодействует с ОАО «Запсибгазпром». «Мы с радостью принимаем ямальцев, переселяющихся к нам, создаем им все условия для уютной жизни», - отмечает Герман Соколов, заместитель генерального директора Управляющей компании «Сибэнергосервис». «Комфорт в квартирах «Ямальского» – наша общая цель – комментирует также Юрий Спиридонов, главный инженер УК «Сибэнергосервис», – «Запсибгазпром» – ответственный застройщик, все обязательства выполняет в срок, например, когда наши жильцы принимали квартиры в эксплуатацию, все вопросы по приемке и устранению каких-то небольших строительных недостатков были решены оперативно и качественно», – отмечает он. В настоящее время ОАО «Запсибгазпром» строит также микрорайон «Ямальский-2» (квартал улиц Губернская – Закалужская-Московский тракт), 8 из 12 домов которого предназначены для жителей ЯНАО.
«Ямальский» для меня стал настоящим домом, - делится приятными эмоциями Людмила Мартыненко, переехавшая в микрорайон в январе 2013 года, - рядом живут знакомые, например, только из нашего поселка Тазовский переселились сюда 78 семей». – «Очень нравятся квартиры с чистовой отделкой – все было готово уже к нашему переезду, отделка качественная, в квартире удобно и красиво. Дворы тоже замечательные, есть где отдохнуть и взрослым, и детям», - улыбаясь, рассказывает она.
В этом году в спартакиаде приняла участие команда некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» и команда Союза «Ямальский ветеран». «Мероприятие очень значимо для нас, - отмечает Виктор Калашников, первый заместитель руководителя Фонда жилищного строительства ЯНАО, также присутствовавший на спартакиаде, - «Ямальский» построен для людей, которые внесли значимый вклад в развитие округа, приятно, что они сегодня живут в комфорте, более того, как мы видим, - общаются и занимаются спортом». «Играю в шахматы не один десяток лет, - рассказывает Александр Кудинов, член команды Союза «Ямальский ветеран», - с удовольствием принял участие и в этом интересном мероприятии».
Общее число участников мероприятия – более 100 человек. Спортсмены соревновались в следующих видах спорта – мини-футбол, волейбол, гиревой спорт, настольный теннис и шахматы. На праздник приглашались в качестве зрителей и болельщиков жители «Ямальского». Для детей была организована игровая площадка – с ведущими, конкурсами и призами. Во время праздника работала фуршетная зона с выпечкой и напитками.
По итогам спартакиады 1-е место заняла команда ОАО «Ишимский машиностроительный завод», 2-е место – ООО «Трубный завод Сибгазаппарат», на 3-м месте – ООО «Запсибгазпром-Газификация». Следующая спартакиада ОАО «Запсибгазпром» пройдет летом 2014 года.
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