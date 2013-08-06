В микрорайоне «Ямальский» в Тюмени прошла спартакиада

Первый дом микрорайона «Ямальский» введен в эксплуатацию в декабре 2012 года, в настоящее время в шести домах уже проживают 834 семьи, еще пять домов сданы и ждут новоселов, оставшиеся дома будут готовы для принятия жильцов в сентябре 2013 года. Жители «Ямальского» отмечают, что им нравится комплексный подход застройщика к реализации этого проекта, а также работа управляющей компании, которая плодотворно взаимодействует с ОАО «Запсибгазпром». «Мы с радостью принимаем ямальцев, переселяющихся к нам, создаем им все условия для уютной жизни», - отмечает Герман Соколов, заместитель генерального директора Управляющей компании «Сибэнергосервис». «Комфорт в квартирах «Ямальского» – наша общая цель – комментирует также Юрий Спиридонов, главный инженер УК «Сибэнергосервис», – «Запсибгазпром» – ответственный застройщик, все обязательства выполняет в срок, например, когда наши жильцы принимали квартиры в эксплуатацию, все вопросы по приемке и устранению каких-то небольших строительных недостатков были решены оперативно и качественно», – отмечает он. В настоящее время ОАО «Запсибгазпром» строит также микрорайон «Ямальский-2» (квартал улиц Губернская – Закалужская-Московский тракт), 8 из 12 домов которого предназначены для жителей ЯНАО.