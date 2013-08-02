Квартиры в Перевалово рекламировали незаконно

Главное управление строительства Тюменской области сообщило Тюменскому УФАС о рекламе продажи квартир в «Экогороде «Перевалово». Предложение вполне заманчивое, но нужных документов у застройщика не было.
Напомним, Artiс GRUP возводит микрорайон из многоэтажных домов по Московскому тракту, возле села Перевалово.
Рекламу ИП Васильева (Artiс GRUP «Экогород «Перевалово»), размещенную на обложке журнала «Выбирай», Тюменское УФАС России признало ненадлежащей. Комиссия установила, что реклама строящейся недвижимости была размещена в отсутствии документов, необходимых для осуществления этого вида деятельности, а именно: отсутствовало разрешение на строительство на этом участке. И застройщик уже был привлечен к административной ответственности за стройку без разрешения.
Также Artiс GRUP не указал в рекламе, каким способом привлекаются денежные средства граждан для строительства жилья.
«Законодательство допускает привлечение денежных средств граждан для строительства объектов жилого назначения только путем участия в долевом строительстве либо путем создания жилищно-строительного кооператива. Существенным отличием в рисках финансовых вложений денежных средств граждан в строительство жилья является наличие конкретной индивидуально-выделенной доли в строящемся объекте для гражданина, подтвержденное государством (путем регистрации этой сделки) при заключении договора долевого участия в строительстве и оплата паевого взноса при вступлении в кооператив. Поэтому комиссия посчитала важным наличие в рассматриваемой рекламе этой существенной информации о порядке привлечения денежных средств граждан, - объясняет заместитель руководителя Ирина Поткина. - Кроме того, выдача предписания и издателю СМИ обусловлена тем, что прямая обязанность рекламораспространителя, вытекающая из законодательства о рекламе, перед размещением убедиться, что у рекламодателя есть все необходимые документы, разрешения и лицензии на право осуществления тех или иных видов деятельности или продажу товаров и услуг (если действующим законодательством предусмотрено их наличие)».
Управление выдало ИП Васильеву и ИД «Мегаполис» предписания, обязательные для исполнения, о прекращении нарушения рекламного законодательства. Должностному лицу были переданы материалы дела для возбуждения административного производства в отношении ИП Васильев и ИД «Мегаполис» (журнал «Выбирай»).