Квартиры в Перевалово рекламировали незаконно

«Законодательство допускает привлечение денежных средств граждан для строительства объектов жилого назначения только путем участия в долевом строительстве либо путем создания жилищно-строительного кооператива. Существенным отличием в рисках финансовых вложений денежных средств граждан в строительство жилья является наличие конкретной индивидуально-выделенной доли в строящемся объекте для гражданина, подтвержденное государством (путем регистрации этой сделки) при заключении договора долевого участия в строительстве и оплата паевого взноса при вступлении в кооператив. Поэтому комиссия посчитала важным наличие в рассматриваемой рекламе этой существенной информации о порядке привлечения денежных средств граждан, - объясняет заместитель руководителя Ирина Поткина. - Кроме того, выдача предписания и издателю СМИ обусловлена тем, что прямая обязанность рекламораспространителя, вытекающая из законодательства о рекламе, перед размещением убедиться, что у рекламодателя есть все необходимые документы, разрешения и лицензии на право осуществления тех или иных видов деятельности или продажу товаров и услуг (если действующим законодательством предусмотрено их наличие)».