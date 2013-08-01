На переселение 11 тысяч тюменцев нужно более 8 млрд рублей

Во исполнение поставленной президентом и правительством Российской Федерации задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда в перспективе на 2013—2017 годы в Тюменской области планируется расселить все многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 года. Общая их площадь превышает 151 тысяч квадратных метров, переселению подлежат порядка 3 860 семей (11 тысяч граждан).