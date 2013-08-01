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На переселение 11 тысяч тюменцев нужно более 8 млрд рублей

1 августа 2013, 13:01
На переселение 11 тысяч жителей Тюменской области из ветхого и аварийного жилья необходимо 8,6 млрд рублей. Работа по ликвидации аварийного фонда в области ведется планомерно. Часть средств ожидается получить от Фонда ЖКХ.

На переселение 11 тысяч жителей Тюменской области из ветхого и аварийного жилья необходимо 8,6 млрд рублей. Работа по ликвидации аварийного фонда в области ведется планомерно. Часть средств (около 1,5 млрд. рублей) ожидается получить от Фонда ЖКХ.

По состоянию на 30 июля свыше 70 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда отправлено под снос, переселено в благоустроенное жилье порядка 5 тысяч граждан. Об этом сообщается на официальном сайте главного федерального инспектора Тюменской области.

Во исполнение поставленной президентом и правительством Российской Федерации задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда в перспективе на 2013—2017 годы в Тюменской области планируется расселить все многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 года. Общая их площадь превышает 151 тысяч квадратных метров, переселению подлежат порядка 3 860 семей (11 тысяч граждан).

#Новости#Фонд жкх#Ветхое жилье#Деньги#Переселение#Недвижимость#Женя#Общество
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