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Тюменцы могут потерять шанс купить квартиру с господдержкой

31 июля 2013, 10:00
Первые свидетельства на право получения субсидий и займов в этом году были выданы тюменцам в феврале. И в августе срок их действия истекает. Участникам программ нужно быть внимательнее и поторопиться с подбором жилья.

Как напоминают в ГАУ ТО «Центре государственной жилищной поддержки», срок действия свидетельств - 6 месяцев. Так, в начале следующего месяца 5 свидетельств будут уже не действительны. Между тем, их обладатели пока не обратились в Центр для перечисления личного целевого взноса. Это означает, что у данных граждан, шансы воспользоваться предоставленной возможностью улучшить свои жилищные условия, уменьшаются с каждым днем.

С начала года 5 человек вернули свои свидетельства обратно: два свидетельства на получение субсидии и три свидетельства – на получение займа. Причина - удорожание жилья и, соответственно, невозможность внести личный целевой взнос.

«Безусловно, это объективная причина, но хочется посоветовать нашим потенциальным клиентам, реально оценивать свои финансовые возможности. Ведь они строили планы, тратили силы, время и деньги на сбор документов. Уверен, что в такой ситуации возврат свидетельства, а значит и отказ от улучшения жилищных условий, является действительно очень сложным решением», - говорит заместитель директора Центра Денис Юровских.

Всего с начала года Центром было выдано 197 свидетельств на право получения государственной поддержки в виде субсидий и займов. 79 граждан свое право уже реализовали.

#Новости#Господдержка#Центр государственной жилищной поддержки#Жилищные программы#Субсидии#Недвижимость#Женя#Общество
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