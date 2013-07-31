Тюменцы могут потерять шанс купить квартиру с господдержкой

Как напоминают в ГАУ ТО «Центре государственной жилищной поддержки», срок действия свидетельств - 6 месяцев. Так, в начале следующего месяца 5 свидетельств будут уже не действительны. Между тем, их обладатели пока не обратились в Центр для перечисления личного целевого взноса. Это означает, что у данных граждан, шансы воспользоваться предоставленной возможностью улучшить свои жилищные условия, уменьшаются с каждым днем.