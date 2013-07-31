Совет по жилищной политике обеспечит доступность жилья?

В России появился Совет при Президенте Российской Федерации по жилищной политике и повышению доступности жилья – консультационный орган, направленный на совершенствование жилищной политики и обеспечение условий повышения доступности жилья для граждан.
Соответствующий указ уже подписан Владимиром Путиным и вступил в силу.
Ввод жилья повсеместно растет. В текущем году в РФ, по информации министра регионального развития РФ Игоря Слюняева, он составит 65-68 млн квадратных метров. В УрФО по вводу жилья лидирует Тюменская область. Тем не менее, доступной жилая недвижимость не становится – цены по-прежнему «кусаются», жилье ветшает, а очередники все ждут своих квартир. Справится ли новый орган со сложной работой, пока неясно.
В тексте нового указа сказано, что основными задачами Совета являются:
а) координация реализации государственной жилищной политики;
б) рассмотрение вопросов, связанных с повышением доступности жилья для различных категорий граждан, а также оценка эффективности принимаемых в этой области мер государственного регулирования и государственной поддержки;
в) рассмотрение вопросов, связанных с развитием жилищного строительства, в первую очередь строительства жилья экономического класса, а также оценка эффективности принимаемых в этой области мер государственного регулирования и государственной поддержки;
г) подготовка предложений президенту Российской Федерации о дополнительных мерах государственного регулирования и государственной поддержки, направленных на повышение доступности жилья для различных категорий граждан;
д) проведение по поручению президента Российской Федерации экспертизы проектов федеральных законов, касающихся совершенствования государственной жилищной политики, обеспечения условий для повышения доступности жилья для различных категорий граждан и развития жилищного строительства;
е) представление президенту Российской Федерации ежегодных докладов по вопросам состояния и развития жилищной сферы, об итогах реализации государственной жилищной политики в Российской Федерации.
Отвечать за жилищную политику перед главой правительства будет Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (председатель Совета) Игорь Шувалов.