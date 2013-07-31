Совет по жилищной политике обеспечит доступность жилья?

Ввод жилья повсеместно растет. В текущем году в РФ, по информации министра регионального развития РФ Игоря Слюняева, он составит 65-68 млн квадратных метров. В УрФО по вводу жилья лидирует Тюменская область. Тем не менее, доступной жилая недвижимость не становится – цены по-прежнему «кусаются», жилье ветшает, а очередники все ждут своих квартир. Справится ли новый орган со сложной работой, пока неясно.