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Совет по жилищной политике обеспечит доступность жилья?

31 июля 2013, 12:01
В России появился Совет при Президенте Российской Федерации по жилищной политике и повышению доступности жилья – консультационный орган, направленный на совершенствование жилищной политики и обеспечение условий повышения доступности жилья для граждан.

В России появился Совет при Президенте Российской Федерации по жилищной политике и повышению доступности жилья – консультационный орган, направленный на совершенствование жилищной политики и обеспечение условий повышения доступности жилья для граждан.

Соответствующий указ уже подписан Владимиром Путиным и вступил в силу.

Ввод жилья повсеместно растет. В текущем году в РФ, по информации министра регионального развития РФ Игоря Слюняева, он составит 65-68 млн квадратных метров. В УрФО по вводу жилья лидирует Тюменская область. Тем не менее, доступной жилая недвижимость не становится – цены по-прежнему «кусаются», жилье ветшает, а очередники все ждут своих квартир. Справится ли новый орган со сложной работой, пока неясно.

В тексте нового указа сказано, что основными задачами Совета являются:

а) координация реализации государственной жилищной политики;

б) рассмотрение вопросов, связанных с повышением доступности жилья для различных категорий граждан, а также оценка эффективности принимаемых в этой области мер государственного регулирования и государственной поддержки;

в) рассмотрение вопросов, связанных с развитием жилищного строительства, в первую очередь строительства жилья экономического класса, а также оценка эффективности принимаемых в этой области мер государственного регулирования и государственной поддержки;

г) подготовка предложений президенту Российской Федерации о дополнительных мерах государственного регулирования и государственной поддержки, направленных на повышение доступности жилья для различных категорий граждан;

д) проведение по поручению президента Российской Федерации экспертизы проектов федеральных законов, касающихся совершенствования государственной жилищной политики, обеспечения условий для повышения доступности жилья для различных категорий граждан и развития жилищного строительства;

е) представление президенту Российской Федерации ежегодных докладов по вопросам состояния и развития жилищной сферы, об итогах реализации государственной жилищной политики в Российской Федерации.

Отвечать за жилищную политику перед главой правительства будет Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (председатель Совета) Игорь Шувалов.

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