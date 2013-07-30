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Тюменская область в лидерах по вводу жилья по УрФО

30 июля 2013, 14:14
Согласно рейтингу регионов УрФО по основным социально-экономическим показателям в январе-июне 2013 года, предоставленному Тюменьстатом, Тюменская область традиционно обгоняет соседние регионы.

Согласно рейтингу регионов Уральского федерального округа по основным социально-экономическим показателям в январе-июне 2013 года, предоставленному Тюменьстатом, Тюменская область традиционно обгоняет соседние регионы.

Ввод жилья в Тюменской области (без учета автономных округов) на 1000 человек составил 517,9 квадратных метров общей площади. На втором месте ХМАО-Югра, на третьем – Челябинская область, на четвертом – ЯНАО, замыкают рейтинг Свердловская и Курганская области. Также наиболее высокий индекс промышленного производства (116,9%) наблюдался в Тюменской области. Выше, чем в остальных регионах округа, в Тюменской области отмечены и объемы производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции хозяйствами всех категорий в расчете на душу населения (молока – 203 кг, яиц – 519 штук).

Напомним, ввод жилья в 2012 году в области (без автономных округов) составил 1 млн 344,1 тысяч квадратных метров. В этом году эта планка традиционно должна быть превышена.

#Новости#Ввод жилья#Недвижимость#Женя#Общество
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