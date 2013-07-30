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Интернет в новые дома

30 июля 2013, 09:08
Интернет сейчас присутствует практически в каждом доме. Однако в новостройках далеко не всегда есть возможность сразу же подключиться к сети.

А ведь в Тюмени постоянно вводятся в эксплуатацию новые жилые массивы, и наличие в них самых современных телекоммуникаций является неотъемлемым условием комфортного проживания.

Компания «Sibercat» призвана решить проблему обеспечения жителей новостроек надежными услугами связи. Например, недавно было начато подключение абонентов в новом микрорайоне «Ямальский». Теперь жители и этого микрорайона смогут по достоинству оценить быстрый, качественный и дружелюбный к пользователю интернет от компании «Sibercat». Благодаря использованию последних достижений в мире цифровых технологий и современному оборудованию, оператор связи «Sibercat» готов предложить услуги по высокоскоростному безлимитному доступу в интернет, а так же до 150 каналов цифрового телевидения.

Заявки на подключение можно оформить по телефону 215-215 либо на сайте www.sibercat.ru

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