Интернет в новые дома

Компания «Sibercat» призвана решить проблему обеспечения жителей новостроек надежными услугами связи. Например, недавно было начато подключение абонентов в новом микрорайоне «Ямальский». Теперь жители и этого микрорайона смогут по достоинству оценить быстрый, качественный и дружелюбный к пользователю интернет от компании «Sibercat». Благодаря использованию последних достижений в мире цифровых технологий и современному оборудованию, оператор связи «Sibercat» готов предложить услуги по высокоскоростному безлимитному доступу в интернет, а так же до 150 каналов цифрового телевидения.