nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Отсутствие парковок мешает вводу жилья

12 июля 2013, 14:28
За полгода более 700 тысяч квадратных метров жилья в области введено в эксплуатацию. Но есть мнение, что объем вводимого жилья «просел» за это время.

За полгода более 700 тысяч квадратных метров жилья в области введено в эксплуатацию. Но есть мнение, что объем вводимого жилья «просел» за это время.

С января по июнь текущего года в Тюменской области (без автономных округов) введено в эксплуатацию 711,2 тысяч квадратных метров жилья. Таковы данные Тюменьстата.

Напомним, ввод жилья в 2012 году составил 110% относительно показателя предыдущего периода и составил 1 млн 344,1 тысяч квадратных метров. В этом году эта планка традиционно должна быть превышена.

Тем не менее, некоторые специалисты рынка отмечают, что ввод жилья «просел» примерно на 10%. Они считают, что это связано с новыми нормами строительства: новостройки не могут получить разрешение на ввод, поскольку не выполнено требование по обустройству парковочными местами, действующее с этого года.

Напомним, по плану Минрегиона до 2015 года объем ввода жилья в Тюменской области должен увеличиться до 1 млн 625 тысяч квадратных метров, а к 2020 году область должна вводить не менее 2,7 млн квадратных метров жилья.

#Новости#Ввод жилья#Парковки#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25