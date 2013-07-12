Отсутствие парковок мешает вводу жилья

За полгода более 700 тысяч квадратных метров жилья в области введено в эксплуатацию. Но есть мнение, что объем вводимого жилья «просел» за это время.
С января по июнь текущего года в Тюменской области (без автономных округов) введено в эксплуатацию 711,2 тысяч квадратных метров жилья. Таковы данные Тюменьстата.
Напомним, ввод жилья в 2012 году составил 110% относительно показателя предыдущего периода и составил 1 млн 344,1 тысяч квадратных метров. В этом году эта планка традиционно должна быть превышена.
Тем не менее, некоторые специалисты рынка отмечают, что ввод жилья «просел» примерно на 10%. Они считают, что это связано с новыми нормами строительства: новостройки не могут получить разрешение на ввод, поскольку не выполнено требование по обустройству парковочными местами, действующее с этого года.
Напомним, по плану Минрегиона до 2015 года объем ввода жилья в Тюменской области должен увеличиться до 1 млн 625 тысяч квадратных метров, а к 2020 году область должна вводить не менее 2,7 млн квадратных метров жилья.