Отсутствие парковок мешает вводу жилья

Тем не менее, некоторые специалисты рынка отмечают, что ввод жилья «просел» примерно на 10%. Они считают, что это связано с новыми нормами строительства: новостройки не могут получить разрешение на ввод, поскольку не выполнено требование по обустройству парковочными местами, действующее с этого года.