Дмитрий Медведев: Обеспечивать жильем молодых ученых должны университеты

«Я считаю, что это задача конкретного университета. Он должен найти деньги для того, чтобы предоставить своим молодым, подающим надежды ученым жилье. Если говорить о тех ученых, которые трудятся внутри конкретных производств - там та же самая ситуация. Поэтому мне кажется, что создавать какую-то единую общегосударственную программу не очень полезно», - заявил Дмитрий Медведев на встрече в Екатеринбурге с представителями российских и международных деловых кругов, передает его слова «Интерфакс».