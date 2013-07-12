nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Дмитрий Медведев: Обеспечивать жильем молодых ученых должны университеты

12 июля 2013, 09:07
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не считает необходимым создание единой государственной программы по обеспечению жильем молодых ученых и полагает, что этим должны заниматься сами научные организации, в том числе РАН.

«Я считаю, что это задача конкретного университета. Он должен найти деньги для того, чтобы предоставить своим молодым, подающим надежды ученым жилье. Если говорить о тех ученых, которые трудятся внутри конкретных производств - там та же самая ситуация. Поэтому мне кажется, что создавать какую-то единую общегосударственную программу не очень полезно», - заявил Дмитрий Медведев на встрече в Екатеринбурге с представителями российских и международных деловых кругов, передает его слова «Интерфакс».

В то же время премьер подчеркнул, что такие проекты должны реализовываться в отдельных городах и муниципалитетах, где в этом есть потребность.

«Но прежде всего об этом должны заботиться сами научные центры - Академия наук, университеты, ну и работодатели в необходимых случаях», - добавил премьер.

#Новости#Дмитрий Медведев#Господдержка#Жилищные программы#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25