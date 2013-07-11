Заяви о своих достижениях в стройотрасли

В этом году лучшие будут определены в следующих номинациях: «Организация года», «Руководитель года», «Объект года» (новое строительство и реконструкция, реставрация), «Экспортер года», «Технология года», «Продукт года», «Развитие территорий городских округов и муниципальных районов» и «Энергосбережение».