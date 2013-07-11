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Заяви о своих достижениях в стройотрасли

11 июля 2013, 15:37
Предприятия промышленности строительных материалов, строительные и проектные организации приглашаются на конкурс на лучшее достижение в строительной отрасли Тюменской области за 2012 год.

В этом году лучшие будут определены в следующих номинациях: «Организация года», «Руководитель года», «Объект года» (новое строительство и реконструкция, реставрация), «Экспортер года», «Технология года», «Продукт года», «Развитие территорий городских округов и муниципальных районов» и «Энергосбережение».

Напомним, что конкурсантом может стать любая организация — резидент Тюменской области, независимо от форм собственности, чья область деятельности соответствует номинациям конкурса. Согласно условиям каждый конкурсант будет представлен на страницах еженедельника «Квартирный вопрос».

Заявки от претендентов на звание лучших в рамках конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли Тюменской области за 2012 год» принимаются до 20 июля 2013 года по адресу: 625000, г.Тюмень, ул. Челюскинцев, 3. Тел.: 8 (3452) 44-40-95, 44-41-17, 44-40-97, e-mail: [email protected]

Организаторы: Главное управление строительства Тюменской области, Союз строителей Тюменской области и областной комитет профсоюзов строителей работников промышленных и строительных материалов.

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