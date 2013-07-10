Подрастает «Добрый» дом

В самом центре района Лесобаза, на улице Домостроителей, 22/3, динамично строится 16-ти этажный дом "Добрый"*, который, несомненно, станет украшением архитектуры района. Здесь будут жить 350 семей, удачное расположение дома обеспечит жителям ежедневный комфорт: рядом детский сад, школа, поликлиника, магазины и сервисные центры, сквер и спортивный центр.
Строительство дома ведется в строгом соответствии с планом. «Добрый», который начал строиться 11 июля 2012 года, возведен уже до 16-го этажа. Кирпичная кладка стен выполнена с 1-го по 13-й этажи, установлены окна с 1-го по 9-й этаж. Внутри дома ведутся отделочные и электротехнические работы. Смонтирован и установлен тепловой пункт.
С 11 июня по 31 июля 2013 года для тех, кого интересуют квартиры в Тюмени, предлагается акция с выгодными условиями. Просторную однокомнатную квартиру площадью 33,81 кв.м или 35,59 кв.м с выделенной кухней и функциональной планировкой можно купить с выгодой 80000 руб. Плюс при 100%-й оплате покупатель получает дополнительную скидку в размере 50 000 руб. Акция действует** на ограниченное число квартир.
Оценить динамику строительства можно на сайте www.meridian72.ru, а также лично, посетив демонстрационный офис, расположенный рядом со стройплощадкой. Наш специалист поможет тем, кто планирует купить квартиру в Тюмени, с выбором и бронированием квартиры, тел.: +7 (9044) 90-90-17. Консультацию также можно получить в офисе "Меридиан Констракшн" (ул. Советская, 51/1, 7-й этаж, Б-Ц "Ермак") и по тел. 8 (3452) 52-92-52.
*Дом «Добрый» (ГП-1, г. Тюмень, ул. Домостроителей, 22/3). Срок ввода в эксплуатацию IV КВ. 2014 г. Застройщик ООО «Меридиан Констракшн». Договоры участия в долевом строительстве проходят государственную регистрацию. С проектными декларациями вышеперечисленных объектов строительства можно ознакомиться на сайте www.meridian72.ru в разделе «новости».
**Акция действует на ограниченное предложение однокомнатных квартир с кухнями площадью 33,81 кв.м. и 35,59 кв.м. в 1 и 2 подъезде с 11 по 16 этаж в доме «Добрый». Организатор акции ООО «Меридиан Констракшн». Условия акции могут изменяться.
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