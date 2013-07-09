Прописаться на даче станет проще

При этом регистрация по месту жительства в индивидуальном жилом доме не будет приводить к приобретению соответствующей территорией статуса населенного пункта и, следовательно, возлагать на органы публичной власти обязанности по ее благоустройству, созданию и поддержанию коммунальной, транспортной и иных инфраструктур.