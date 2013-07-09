Прописаться на даче станет проще

Глава Минрегиона России Игорь Слюняев на состоявшемся 4 июля заседании Правительства РФ представил разработанный Минрегионом России проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». Законопроект был разработан во исполнение постановления Конституционного Суда РФ от 14 апреля 2008 г. № 7-П, сообщается на портале Министерства.
Предлагается исключить из Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» ограничения на регистрацию граждан по месту жительства в пригодных для постоянного проживания жилых домах, расположенных на садовых или дачных земельных участках, которые относятся к землям населенных пунктов или землям сельскохозяйственного назначения.
Гражданам также будет предоставлено право переоформлять жилые строения, признанные в установленном порядке пригодными для постоянного проживания, в качестве индивидуальных жилых домов.
«Принятие законопроекта позволит реализовать нормы конституционного права граждан на выбор места жительства в пределах Российской Федерации, будет способствовать популяризации ведения дачного хозяйства и повышению гражданской активности «дачников», – отметил Министр регионального развития, представляя документ на заседании Правительства.
При этом регистрация по месту жительства в индивидуальном жилом доме не будет приводить к приобретению соответствующей территорией статуса населенного пункта и, следовательно, возлагать на органы публичной власти обязанности по ее благоустройству, созданию и поддержанию коммунальной, транспортной и иных инфраструктур.