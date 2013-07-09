nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Прописаться на даче станет проще

9 июля 2013, 08:54
Постройки на даче можно будет признать жилым домом и беспрепятственно зарегистрироваться в нем. Такие изменения в законодательство одобряет Минрегион.

Глава Минрегиона России Игорь Слюняев на состоявшемся 4 июля заседании Правительства РФ представил разработанный Минрегионом России проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». Законопроект был разработан во исполнение постановления Конституционного Суда РФ от 14 апреля 2008 г. № 7-П, сообщается на портале Министерства.

Предлагается исключить из Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» ограничения на регистрацию граждан по месту жительства в пригодных для постоянного проживания жилых домах, расположенных на садовых или дачных земельных участках, которые относятся к землям населенных пунктов или землям сельскохозяйственного назначения.

Гражданам также будет предоставлено право переоформлять жилые строения, признанные в установленном порядке пригодными для постоянного проживания, в качестве индивидуальных жилых домов.

«Принятие законопроекта позволит реализовать нормы конституционного права граждан на выбор места жительства в пределах Российской Федерации, будет способствовать популяризации ведения дачного хозяйства и повышению гражданской активности «дачников», – отметил Министр регионального развития, представляя документ на заседании Правительства.

При этом регистрация по месту жительства в индивидуальном жилом доме не будет приводить к приобретению соответствующей территорией статуса населенного пункта и, следовательно, возлагать на органы публичной власти обязанности по ее благоустройству, созданию и поддержанию коммунальной, транспортной и иных инфраструктур.

#Новости#Регистрация#Законодательство#Минрегионразвития#Дачи#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25