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Директор ООО стащил деньги на капремонт кровли

9 июля 2013, 11:08
Подрядчик по капитальному ремонту кровли в жилом доме по улице Рижской в Тюмени работы не выполнил, а аванс присвоил. Дело направлено в суд.

Подрядчик по капитальному ремонту кровли в жилом доме по улице Рижской в Тюмени работы не выполнил, а аванс присвоил. Дело направлено в суд.

Директор одного из обществ с ограниченной ответственностью, имя которого пока пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области не называет, похитил почти 400 тысяч рублей из бюджета города.

Как было установлено следствием, директор этой фирмы заключил муниципальный контракт с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Тюмени. Согласно контракту его фирма должна была выполнить подрядные работы по капитальному ремонту кровли в жилом доме по улице Рижской в Тюмени на 2 563 772 рубля. Однако, получив в соответствии с условиями контракта аванс в сумме 384 566 рублей, которые были перечислены ему на расчетный счет фирмы, используя свое служебное положение директора ООО, не исполнил взятые на себя договорные обязательства.

В результате им были похищены денежные средства из бюджета г. Тюмени, выплаченные в качестве аванса. Похищенной суммой директор распорядился по своему усмотрению.

За совершение данного преступления мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Вскоре окончательную точку в деле поставит суд.

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