Директор ООО стащил деньги на капремонт кровли

Как было установлено следствием, директор этой фирмы заключил муниципальный контракт с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Тюмени. Согласно контракту его фирма должна была выполнить подрядные работы по капитальному ремонту кровли в жилом доме по улице Рижской в Тюмени на 2 563 772 рубля. Однако, получив в соответствии с условиями контракта аванс в сумме 384 566 рублей, которые были перечислены ему на расчетный счет фирмы, используя свое служебное положение директора ООО, не исполнил взятые на себя договорные обязательства.