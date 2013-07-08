В списках на «Молодую семью» более 6 тысяч участников

Сегодня в соцсетях горожане обсуждают, какие меры предпринимать тем, кто попал в списки. Тем, кто попал в основной, можно обратиться за консультацией в отдел по работе с молодыми семьями администрации города Тюмени по телефонам «горячей линии»: (3452)68-77-98, 8-800-200-7798.