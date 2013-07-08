В списках на «Молодую семью» более 6 тысяч участников

На портале администрации города Тюмени появились списки участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». Всего заявившихся более 6 тысяч семей.
В основной список вошли 1364 семьи, в резервный - 4 768.
Сегодня в соцсетях горожане обсуждают, какие меры предпринимать тем, кто попал в списки. Тем, кто попал в основной, можно обратиться за консультацией в отдел по работе с молодыми семьями администрации города Тюмени по телефонам «горячей линии»: (3452)68-77-98, 8-800-200-7798.
Напомним, В настоящее время федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы, в рамках которой действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», утверждена Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 г. №1050. Основной список семей - 2013