В России будет создан реестр обманутых дольщиков

Госдума на заседании в пятницу приняла во втором и третьем чтениях законопроект, закрепляющий нормы о ведении реестров обманутых дольщиков в субъектах РФ.
Документ принят с названием "О внесении изменений в статью 23 федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ".
Документом прописывается, что Минрегион установит правила ведения реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. Полномочиями по ведению таких реестров наделяются контролирующие органы - уполномоченные органы власти субъектов РФ. Кроме того, Минрегион установит критерии, по которым граждане относятся к числу пострадавших, контролирующий орган в субъекте РФ будет их признавать таковыми и вносить в реестр.