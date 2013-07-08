В России будет создан реестр обманутых дольщиков

Документом прописывается, что Минрегион установит правила ведения реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. Полномочиями по ведению таких реестров наделяются контролирующие органы - уполномоченные органы власти субъектов РФ. Кроме того, Минрегион установит критерии, по которым граждане относятся к числу пострадавших, контролирующий орган в субъекте РФ будет их признавать таковыми и вносить в реестр.