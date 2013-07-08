С материнским капиталом – за жильём

Материнский капитал чаще всего идет на решение жилищных проблем. В Тюменской области, начиная с 2007 года, выдано 51 993 сертификатов на материнский (семейный) капитал. Частично или полностью погасили жилищные кредиты 14 390 семей Тюменской области.
Погашение жилищного кредита - единственное на сегодняшний день направление использования средств материнского капитала, к которому держатели сертификата могут прибегнуть, не дожидаясь, пока ребенку, который дал право на его получение, исполнится 3 года.
Семьи, в которых вторым детям исполнилось три года, с 2010 года используют материнский капитал и по другим основным направлениям:
- на улучшение жилищных условий (приобретение, строительство, реконструкцию жилья, в том числе собственными силами или с привлечением подрядных организаций) принято 6 744 заявления,
- на обучение детей (из них 485 заявлений на содержание ребенка в детском саду) - 1 567 заявлений,
- на накопительную часть будущей пенсии мамы - 32 заявления.
Размер материнского (семейного) капитала в 2013 году составляет 408 960, 50 рублей, информирует тюменское отделение ПФР. Для владелиц сертификата, которые уже распорядились частью средств, размер оставшейся части суммы увеличен с учетом темпов роста инфляции на 5,5 %.