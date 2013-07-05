В Тюмени стартует интерактивная выставка материалов и технологий для малоэтажного домостроения «Стройка на ладони».
«Если вы собираетесь строить загородный дом, то мы поможем разобраться вам во всех нюансах этого процесса!», - говорят организаторы. Под таким девизом 6 июля пройдет выездной тур по строящимся и готовым загородным домам, организованный сайтом «Затюмень» и журналом «Свой дом».
Шестого июля в 12 часов дня от Выставочного зала (ул. Севастопольская, 12) отправится комфортабельный автобус. С помощью специалистов торговых и строительных компаний пассажиры познакомятся с объектами, возведенными из различных материалов. Особое внимание будет уделено вопросам устройства фундамента, использованию утеплителей и кровельных материалов, организации инженерных сетей.
Все желающие могут записаться в бесплатную поездку с экспертами по загородному домостроению по телефону: 586-176.
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