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Стройка на ладони

5 июля 2013, 13:22
В Тюмени стартует интерактивная выставка материалов и технологий для малоэтажного домостроения «Стройка на ладони».

В Тюмени стартует интерактивная выставка материалов и технологий для малоэтажного домостроения «Стройка на ладони».

«Если вы собираетесь строить загородный дом, то мы поможем разобраться вам во всех нюансах этого процесса!», - говорят организаторы. Под таким девизом 6 июля пройдет выездной тур по строящимся и готовым загородным домам, организованный сайтом «Затюмень» и журналом «Свой дом».

Шестого июля в 12 часов дня от Выставочного зала (ул. Севастопольская, 12) отправится комфортабельный автобус. С помощью специалистов торговых и строительных компаний пассажиры познакомятся с объектами, возведенными из различных материалов. Особое внимание будет уделено вопросам устройства фундамента, использованию утеплителей и кровельных материалов, организации инженерных сетей.

Все желающие могут записаться в бесплатную поездку с экспертами по загородному домостроению по телефону: 586-176.

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