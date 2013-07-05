Стройка на ладони

«Если вы собираетесь строить загородный дом, то мы поможем разобраться вам во всех нюансах этого процесса!», - говорят организаторы. Под таким девизом 6 июля пройдет выездной тур по строящимся и готовым загородным домам, организованный сайтом «Затюмень» и журналом «Свой дом».