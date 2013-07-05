Долгострой на Смоленской-Кузнецова почти готов

О том, насколько все непросто с этим домом, пояснил в ходе пресс-тура в понедельник замгубернатора Тюменской области Евгений Заболотный. По его словам, объект оказался не так прост: в нем были проблемы с фундаментами, строительство стен было выполнено с нарушениями. «Но к сентябрю этот объект будет сдан», - сказал он.