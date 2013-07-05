Долгострой на Смоленской-Кузнецова почти готов

Затянувшееся строительство многоэтажки на улице Смоленской-Кузнецова компании «ТюменьЛукойлСтрой» практически готово к вводу в эксплуатацию. С тех пор, как за работу взялась известная тюменская компания «Мостострой-11», дом заметно вырос.
Дом компании «ТюменьЛукойлСтрой» на Смоленской-Кузнецова – один из самых «древних» долгостроев Тюмени. Его возводят уже более 10 лет. Дольщики этого дома не раз выходили на митинги.
После обанкротившегося застройщика дом долгое время простоял, затем был частично демонтирован. Жильцы дома образовали жилищно-строительный кооператив, и строительство продолжилось силами ОАО «Мостострой-11». Сегодня, благодаря слаженной работе профессионалов, практически готов к вводу в эксплуатацию. «Сейчас там выполнят благоустройство, и к середине июля здание будет полностью готово. Начнется процедура ввода», - пояснили в Главном управлении строительства Тюменской области.
О том, насколько все непросто с этим домом, пояснил в ходе пресс-тура в понедельник замгубернатора Тюменской области Евгений Заболотный. По его словам, объект оказался не так прост: в нем были проблемы с фундаментами, строительство стен было выполнено с нарушениями. «Но к сентябрю этот объект будет сдан», - сказал он.