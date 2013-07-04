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За долги по потребкредитам смогут выселять?

4 июля 2013, 09:06
Государство сможет выселять из жилья людей, не платящих по потребительским кредитам, и погашать задолженность за счет продажи их недвижимости.

Государство сможет выселять из жилья людей, не платящих по потребительским кредитам, и погашать задолженность за счет продажи их недвижимости. По словам главы комитета по энергетике Государственной Думы Ивана Грачева, соответствующие поправки внесены в закон об исполнительном производстве, внесенный в Госдуму.

Поправки планируется рассмотреть в осеннюю сессию текущего года, сообщает Lenta.ru. Грачев отметил, что граждан можно будет лишать жилья, даже если оно единственное. По словам депутата, упомянутые поправки рассматриваются в комплексе с законопроектом о банкротстве физических лиц. Документ включает в конкурсную массу любое имущество граждан без ограничений.

Законопроект о личном банкротстве был рассмотрен в первом чтении Госдумой еще в ноябре прошлого года. СМИ писали, что депутаты намерены внести в документ поправки, которые ограничивали бы право банков забирать единственное жилье за долги. Предполагалось, что квартиру будут продавать только в том случае, если ее площадь больше определенного минимума, необходимого гражданину (точный размер показателя не раскрывался).

Банкротом предполагается признавать граждан, задолженность которых превышает сумму в 50 тысяч рублей, а просрочка по кредитам составляет более трех месяцев. После того, как россиянина признают банкротом, он в течение пяти лет не сможет обращаться за получением кредита без указания на свое банкротство. Кроме того, с момента признания банкротства регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя аннулируется.

В настоящее время выселять граждан из единственного жилья, в том числе и за долги, не позволяет Жилищный кодекс. Исключение составляют квартиры, купленные гражданами по ипотечным кредитам.

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