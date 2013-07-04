За долги по потребкредитам смогут выселять?

Банкротом предполагается признавать граждан, задолженность которых превышает сумму в 50 тысяч рублей, а просрочка по кредитам составляет более трех месяцев. После того, как россиянина признают банкротом, он в течение пяти лет не сможет обращаться за получением кредита без указания на свое банкротство. Кроме того, с момента признания банкротства регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя аннулируется.