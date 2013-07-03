Жильцам домов-памятников не хватит денег на реконструкцию своего жилья

30 из 60 жилых домов Тюмени и области зачислены в реестр памятников, 30 – выявленные, статус им не присвоен, так как они ждут экспертизы. Это те дома, где нет ряда центральных коммуникаций, а удобства во дворе. На реконструкцию такого двухэтажного такого дома, по словам представителя Комитета, понадобится около 40 млн рублей – чтобы сделать документацию, провести коммуникации, выделить общие помещения и т.д. «Если собственники обычных многоэтажных домов не могут сделать ремонт за свой счет, то реконструкцию памятников обычным жильцам и вовсе не потянуть», - говорит он.