Жильцам домов-памятников не хватит денег на реконструкцию своего жилья

Порядка 60 жилых домов Тюменской области, так или иначе, являются памятниками культурного наследия. Большинство из них – деревянные строения, и многие в неудовлетворительном состоянии, но люди там живут.
О том, как ведется работа по реконструкции и охране памятников рассказал на пресс-конференции председатель Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области Игорь Козлов.
30 из 60 жилых домов Тюмени и области зачислены в реестр памятников, 30 – выявленные, статус им не присвоен, так как они ждут экспертизы. Это те дома, где нет ряда центральных коммуникаций, а удобства во дворе. На реконструкцию такого двухэтажного такого дома, по словам представителя Комитета, понадобится около 40 млн рублей – чтобы сделать документацию, провести коммуникации, выделить общие помещения и т.д. «Если собственники обычных многоэтажных домов не могут сделать ремонт за свой счет, то реконструкцию памятников обычным жильцам и вовсе не потянуть», - говорит он.
Поэтому чаще всего ситуация решается переселением из неблагополучного памятника в современное жилье, но процессы эти затягиваются, так как часть квартир приватизированы, а часть – в собственности муниципалитета, здесь происходит сталкивание сторон, суды и т.д. И работы идут медленно.
Тем не менее, спрос на дома-памятники в Тюмени есть, чего нельзя сказать о строениях, например, в Тобольске. По словам заместителя председателя Комитета Анатолия Панфилова, покупатели интересуются зданиями, и некоторые из них добросовестно заботятся о памятниках, например, владельцы дома по Хохрякова, 53 (ресторан «Потаскуй»), Тургенева, 12. Есть и «проблемные владельцы», которые не хотят выполнять обязательные правила по сохранению и охране памятников культуры, например, собственники зданий на Кирова, 10 и Семакова, 1.
На 1 июля 2013 года в области насчитывается 1746 объектов культурного наследия, недавно в этот список пополнился «Домом Соколовой с торговыми лавками». В 2013 году в рамках Программы «Сохранение и использование объектов культурного наследия в Тюменской области» проводятся работы по сохранению 47 объектов, в том числе 35 объектов за счет средств областного бюджета (это 19 объектов в Тобольске, 14 объектов в Тюмени, 2 – в Тобольском районе (Абалакский и Ивановский монастыри)); Здание Спасской церкви в Тобольске – за счет федерального бюджета; 11 объектов – за счет средств частников.
В этом году уже закончена реставрация Вознесенской церкви в Тюмени, Андреевской церкви в Тобольске, Софийско-Успенского собора из состава ансамбля Кремля и Менового двора в Тобольске. К концу года планируется завершить еще ряд объектов, среди которых Усадьба Колокольниковых в Тюмени и несколько объектов Тобольска.