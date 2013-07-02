Материнским капиталом можно погасить не любой жилищный займ

Чтобы предотвратить случаи обналичивания средств материнского (семейного) капитала при погашении жилищных займов, круг строительных организаций с которыми можно будет заключить договор на покупку или строительство жилья за счет средств материнского капитала, сужен.
7 июня 2013 года вступил в силу соответствующий Федеральный закон № 128-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8, 10 Федерального закона «О дополнительных мерах поддержки, имеющих детей», сообщает тюменское отделение ПФР.
Теперь средствами материнского капитала можно погашать займы на приобретение (строительство) жилья, предоставленные только определенными видами юридических лиц. В их число входят кредитные и микрофинансовые организации, а также кредитные потребительские кооперативы и иные организации, предоставляющие займы под обеспечение ипотекой. Если организация не соответствует данным требованиям, то в удовлетворении заявления о распоряжении средствами капитала на погашение займа будет отказано.
Согласно законодательству займы должны предоставляться только путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счёт владельца материнского капитала или его супруга. Граждане, имеющие сертификат на материнский (семейный) капитал, или их супруги должны представить документ, подтверждающий получение займа путем безналичного перечисления на счёт в кредитной организации. Несоблюдение данного требования также является основанием для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении.
Нововведения распространяются на граждан, заключивших договор займа на приобретение (строительство) жилья после вступления поправок в силу – с 07 июня 2013 года.