Материнским капиталом можно погасить не любой жилищный займ

Теперь средствами материнского капитала можно погашать займы на приобретение (строительство) жилья, предоставленные только определенными видами юридических лиц. В их число входят кредитные и микрофинансовые организации, а также кредитные потребительские кооперативы и иные организации, предоставляющие займы под обеспечение ипотекой. Если организация не соответствует данным требованиям, то в удовлетворении заявления о распоряжении средствами капитала на погашение займа будет отказано.