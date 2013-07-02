Чиновница-взяточница похитила бюджетные средства на ремонт домов

Экс-руководительница муниципального учреждения «Служба технического надзора капитального ремонта и реконструкции объектов городского хозяйства» похитила бюджетные деньги на ремонт домов по улице Профсоюзной в Тюмени и получила взятку.
В мошенничестве Марию Обухову обвиняет Прокурор Тюменской области.
Как установило следствие, в Тюмени в 2009 году на капитальный ремонт жилых домов по улице Профсоюзной, 5, 5 «а», 7 и 11 , находившихся в управлении некоммерческого партнерства, были выделены бюджетные средства. Управляющая компания для осуществления технического надзора за ходом работ обратилась в Службу технического надзора капитального ремонта и реконструкции объектов городского хозяйства, которую возглавляла Обухова.
Чиновница решила извлечь из этого материальную выгоду. Она в мае 2009 года предложила управляющей компании заключить договоры подряда на выполнение ремонтных работ с коммерческой фирмой, которой сама фактически и руководила (её сын там был номинальным директором). Однако работы по договорам выполнять не стала, а привлекла субподрядную организацию, с которой в ноябре 2009 года потребовала взятку в размере 1 млн 850 тысяч рублей за принятие работ без проверки объемов выполненных работ. Субподрядчик вынужден был согласиться с незаконными требованиями Обуховой. В декабре 2009 года представитель субподрядчика привез сумму взятки Обуховой на дом.
Кроме того, установлено, что Обухова похитила более 400 тысяч рублей бюджетных средств при ремонте домов по улице Профсоюзной 5 и 7. По ее указанию субподрядчик при облицовке стен фасадов домов применил более дешевую ветровлагозащитную антиконденсатную пленку. Впоследствии разницу от стоимости материалов (более 400 тысяч рублей) Обухова похитила.
Бывшей чиновнице избрана мера пресечения в виде залога в размере 1 млн рублей, сообщает прокуратура области.
31 том материалов уголовного дела направлен в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.