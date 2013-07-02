Чиновница-взяточница похитила бюджетные средства на ремонт домов

Чиновница решила извлечь из этого материальную выгоду. Она в мае 2009 года предложила управляющей компании заключить договоры подряда на выполнение ремонтных работ с коммерческой фирмой, которой сама фактически и руководила (её сын там был номинальным директором). Однако работы по договорам выполнять не стала, а привлекла субподрядную организацию, с которой в ноябре 2009 года потребовала взятку в размере 1 млн 850 тысяч рублей за принятие работ без проверки объемов выполненных работ. Субподрядчик вынужден был согласиться с незаконными требованиями Обуховой. В декабре 2009 года представитель субподрядчика привез сумму взятки Обуховой на дом.