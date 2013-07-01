В Тюмени сносят незаконные торговые павильоны

Директор департамента земельных ресурсов администрации города Руслан Кухарук пояснил, что регулирование и размещение временных объектов предусмотрено законом о торговой деятельности, которым предписано, что все объекты должны быть зафиксированы на схеме размещения. И такая схема в городе утверждена, в нее входят 505 объектов. Все остальные, которые размещены на территории города и не вошли в схему, не соответствуют требованиям законодательства: пожарным, санитарным, охранным нормам, не отвечают безопасности движения и т.д.
Таких объектов на территории города порядка 200. В связи с чем, около 180 заявлений уже подано в суд, так как демонтировать объекты самовольно их владельцы не желают. Решения суда в пользу администрации города также уже есть. Возбуждено более 90 исполнительных производств, и ведется совместная работа с судебными приставами по исполнениям решения судов. Так как добровольно владельцы объектов демонтировать их отказываются, в бюджете города предусмотрены средства на эти работы. Но после их выполнения средства на демонтаж через суд будут востребованы с должника.
«Сейчас у нас есть около 100 исполнительных производств по демонтажу самовольных строений. Все должники уведомлены и знают, что занимают земельные участки незаконно. Тем не менее, никто не торопится их убирать. В любом случае решение суда будет исполнено», - пояснила судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела по особым исполнительным производствам службы судебных приставов города Тюмени Мария Самсонова.
Отметим, что за самовольное размещение объектов индивидуальные предприниматели наказываются штрафами от 15 тысяч рублей, юрлица – от 30 тысяч рублей, также должностные лица могут быть привлечены к уголовной от по ст. 315 УК РФ за неисполнение и воспрепятствование исполнению решения суда.