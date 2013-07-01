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В Тюмени сносят незаконные торговые павильоны

1 июля 2013, 12:13
Около 200 объектов (в основном, это торговые павильоны) областного центра размещены незаконно или не соответствуют современным правилам размещения. На днях один из таких павильонов снесли.

Директор департамента земельных ресурсов администрации города Руслан Кухарук пояснил, что регулирование и размещение временных объектов предусмотрено законом о торговой деятельности, которым предписано, что все объекты должны быть зафиксированы на схеме размещения. И такая схема в городе утверждена, в нее входят 505 объектов. Все остальные, которые размещены на территории города и не вошли в схему, не соответствуют требованиям законодательства: пожарным, санитарным, охранным нормам, не отвечают безопасности движения и т.д.

Таких объектов на территории города порядка 200. В связи с чем, около 180 заявлений уже подано в суд, так как демонтировать объекты самовольно их владельцы не желают. Решения суда в пользу администрации города также уже есть. Возбуждено более 90 исполнительных производств, и ведется совместная работа с судебными приставами по исполнениям решения судов. Так как добровольно владельцы объектов демонтировать их отказываются, в бюджете города предусмотрены средства на эти работы. Но после их выполнения средства на демонтаж через суд будут востребованы с должника.

«Сейчас у нас есть около 100 исполнительных производств по демонтажу самовольных строений. Все должники уведомлены и знают, что занимают земельные участки незаконно. Тем не менее, никто не торопится их убирать. В любом случае решение суда будет исполнено», - пояснила судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела по особым исполнительным производствам службы судебных приставов города Тюмени Мария Самсонова.

Отметим, что за самовольное размещение объектов индивидуальные предприниматели наказываются штрафами от 15 тысяч рублей, юрлица – от 30 тысяч рублей, также должностные лица могут быть привлечены к уголовной от по ст. 315 УК РФ за неисполнение и воспрепятствование исполнению решения суда.

#Новости#Самовольные постройки#Безопасность#Недвижимость#Женя#Общество
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