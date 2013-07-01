В Тюмени сносят незаконные торговые павильоны

Таких объектов на территории города порядка 200. В связи с чем, около 180 заявлений уже подано в суд, так как демонтировать объекты самовольно их владельцы не желают. Решения суда в пользу администрации города также уже есть. Возбуждено более 90 исполнительных производств, и ведется совместная работа с судебными приставами по исполнениям решения судов. Так как добровольно владельцы объектов демонтировать их отказываются, в бюджете города предусмотрены средства на эти работы. Но после их выполнения средства на демонтаж через суд будут востребованы с должника.