Директор стройкомпании присвоил деньги дольщиков и бюджетные

Мошенническим способом директор ООО «Аскон» Андрей Костин привлек денежные средства 48 граждан и бюджета Тюменской области в общей сумме более 94 млн рублей в долевое строительство жилья в поселке Антипино г. Тюмени. Дело направлено в суд.
Прокуратура города Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего директора ООО «Аскон» Андрея Костина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах).
«Более 94 млн рублей он привлек в период с февраля 2006 по ноябрь 2008 года. Но свои обязанности по возведению жилья не выполнил, а полученные деньги похитил», - сообщает пресс-служба прокуратуры.
В 2012 году «Аскон» по решению арбитражного суда был признан банкротом.
36 томов материалов уголовного дела направлены в Центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.