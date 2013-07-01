Директор стройкомпании присвоил деньги дольщиков и бюджетные

Прокуратура города Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего директора ООО «Аскон» Андрея Костина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах).