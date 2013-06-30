Список тюменских долгостроев сократился еще на один

21 июня четвертая очередь дома компании ООО «Сиб-Строй» по улице Боровской на Войновке получила документы о вводе в эксплуатацию. Теперь дольщики, которые ждали свои квартиры около 7 лет, могут вздохнуть спокойно.
Напомним, долгострой был начат застройщиком в 2006 году. В 2008-м стройка была приостановлена из-за отсутствия у ООО «Сиб-Строй» финансовых средств. К этому времени из 200 квартир в третьей и четвертой очереди дома (именно они оказались незавершенными) 164 были уже проданы. И если третья очередь была почти готова, то четвертая «замерла» на уровне нулевого цикла.
Дольщики дома неоднократно выходили на митинги и пикеты, требуя достроить их дом. Объект был включен в реестр проблемных и взят на контроль межведомственной комиссией при правительстве Тюменской области.
«По поручению губернатора Тюменской области Владимира Владимировича Якушева к завершению строительства был привлечен инвестор, - рассказал заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный. - Им стала «Тюменская домостроительная компания». На строительную площадку ОАО «ТДСК» вышло в сентябре прошлого года.
«Был составлен график работ, в соответствии с которым шло строительство. Третья очередь дома была завершена и введена в эксплуатацию в начале апреля текущего года, - уточнил Евгений Заболотный. - Теперь справить новоселье могут и дольщики четвертой очереди дома на улице Боровской».
Отметим, что выдать ключи дольщикам обещали еще в первом квартале 2013 года, но этот момент затянулся.
В Тюменской области еще около шести проблемных домов, все они расположены в областном центре. По состоянию на май 2013 Главное управление строительства сообщало, что в Тюмени было 7 долгостроев.