Список тюменских долгостроев сократился еще на один

Напомним, долгострой был начат застройщиком в 2006 году. В 2008-м стройка была приостановлена из-за отсутствия у ООО «Сиб-Строй» финансовых средств. К этому времени из 200 квартир в третьей и четвертой очереди дома (именно они оказались незавершенными) 164 были уже проданы. И если третья очередь была почти готова, то четвертая «замерла» на уровне нулевого цикла.