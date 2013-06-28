За капремонт жилья в Тюменской области будут платить собственники

Проект закона Тюменской области № 941-05 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О регулировании жилищных отношений в Тюменской области» 27 июня на заседании в Тюменской областной Думе не поддержали члены ЛДПР.
Рассмотрели документ сразу же в первом и во втором окончательном чтениях, что само по себе удивительно. Так как данный законопроект вызвал шквал отрицательных высказываний со стороны депутатского корпуса.
Напомним, что в декабре 2012 года в Жилищный кодекс РФ были внесены изменения, согласно которым федеральное правительство не будет выделять деньги на капитальный ремонт жилищного фонда в регионах собственникам. Регионы наделяются полномочиями по созданию механизма финансирования капитального ремонта многоквартирных домов.
В Государственной Думе ФС РФ фракция ЛДПР не голосовала за данный закон, так как посчитала его антиконституционным.
По расчетам Правительства Тюменской области плата, которая будет взыматься с собственников жилья на капитальный ремонт, будет составлять примерно 340 рублей с одного квадратного метра в год.
Областной закон о создании системы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов сегодня на заседании областного парламента народные избранники от оппозиции откровенно назвали антинародным и несовершенным и проголосовали «против».
Либерал-демократ Михаил Селюков отметил: «Мы должны четко с вами понимать, что, принимая сегодня данный закон, мы обречем граждан помимо коммунальных услуг, которые, кстати, снова возрастут, дополнительно в месяц платить за квартиру в 53 квадратных метра около двух тысяч рублей. Давайте их спросим. Готовы они это делать или нет? Особо меня удивил тот факт, что одним из соавторов федерального закона выступил бывший глава Тюмени, член партии «Единая Россия», член Совета Федерации Степан Киричук».
Коллегу по партии поддержал депутат Гарри Столяров: «Для кого-то две или три тысячи в месяц это может быть и немного, а для кого-то существенная сумма. И ведь непросто так в народе бытует мнение, что люди, живущие по прожиточному максимуму, принимают законы для людей, живущих по прожиточному минимуму. В такой редакции закон принимать нельзя. То, что мы недополучим какие-то копейки из федерального бюджета, еще не является поводом загонять людей в угол».
Подобные мнения по закону высказали и другие депутаты, члены оппозиционных фракций. Так, коммунист Владимир Чертищев сказал: «Приняв закон, мы влезем в карман каждой семьи». Разделил мнение оппозиции и председатель ТМООП Михаил Кивацкий: «Если сегодня принимается такой закон, то он приведет к бунту населения. И вы его дождетесь!».
Вице-спикер областной Думы, руководитель депутатской фракции ЛДПР Владимир Сысоев призвал коллег по парламенту внимательнее отнестись к данному документу. «На мой взгляд, этот закон антисоциальный. В законе присутствуют элементы коррупции. Фактически нам сегодня предлагается принять новый «ремонтный» налог. Могу с уверенностью сказать, что это недееспособный закон, который породит ненависть людей к власти. Граждане в стране не настолько обеспечены. Мы не против того, чтобы урегулировать этот вопрос, но в таком варианте его принимать нельзя. Закон сырой. Фракция ЛДПР будет голосовать «против», - доложил Владимир Сысоев.
В итоге, несмотря на доводы, приведенные оппозицией, закон был принят, сообщает помощник депутата по единому избирательному округу Жанна Харинова.
Отметим, в Тюменской областной думе 5-го созыва всего 48 депутатов, из них, 5 — члены ЛДПР, 3 — КПРФ, 2- «Справедливая Россия» и 38 — члены партии «Единая Россия». В думе представлены депутаты из ЯНАО, ХМАО и Тюменской области.