За капремонт жилья в Тюменской области будут платить собственники

Коллегу по партии поддержал депутат Гарри Столяров: «Для кого-то две или три тысячи в месяц это может быть и немного, а для кого-то существенная сумма. И ведь непросто так в народе бытует мнение, что люди, живущие по прожиточному максимуму, принимают законы для людей, живущих по прожиточному минимуму. В такой редакции закон принимать нельзя. То, что мы недополучим какие-то копейки из федерального бюджета, еще не является поводом загонять людей в угол».